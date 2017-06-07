Первые джазовые мелодии прозвучат в исполнении 7-летней пианистки из Солигорска Софии Курлович. Девочка уже обладает солидным послужным списком. Среди ее наград — Гран-при конкурса«Джаз-момент 2016»(Москва) и победа в республиканском конкурсе«Талент краіны»(2016). София выступала в концертах Игоря Бутмана и Дениса Мацуева. Была гостьей в шоу Максима Галкина«Лучше всех».

Хедлайнером вечера станет один из лучших джазовых гитаристов мира Скотт Хендерсон из США. Он выйдет на сцену в сопровождении французских музыкантов Арчибальда Лагоньера(бас) и Романа Лабайе(барабаны). Также в первый день фестиваля выступят певец и мультиинструменталист Харрисон Янг(США/Нидерланды) , этно-джазовый дуэт Agata, Vip Jazz Андрея Славинского.

Джазовые вечера на открытом воздухе состоятся также 17 и 24 июня.

— В этом году в проекте выступят музыканты из США, Нидерландов, Франции, Чили, Туниса, Туркменистана и Беларуси, — отметил музыкальный продюсер проекта Андрей Калина. — Все концерты будут пронизаны единой музыкальной нитью — песней«Караван» Дюка Эллингтона и Хуана Тизола. Также в этом году появятся позывные фестиваля, которые сделаны на основе этой песни. Финалом станет массовое исполнение«Каравана“.

Вход на все мероприятия в Верхнем городе свободный.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Джазовый караван Проект «Джазовые вечера с Банком БелВЭБ“. В субботу в 20:00 в Верхнем городе откроется очередной сезон.

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