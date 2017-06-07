На главной сцене выступят хор русской песни имени А. Никитиной, танцевальный ансамбль«Легенды Кавказа», участники которого проведут мастер-классы по кавказскому традиционному танцу«Лезгинка». Также свое искусство представят фольклорный татаро-башкирский ансамбль«Лейсян», чувашский вокально-инструментальный коллектив«Хамр-Ял». Специальные гости праздника — Пермский губернский оркестр, ансамбль народной песни«Хмель» из Нижнего Новгорода, солисты хорового коллектива«Маэстро» из Санкт-Петербурга.

Будут организованы выставки и мастер-классы умельцев декоративно-прикладного искусства по таким видам народных ремесел, как керамика, гончарство, вязание, художественная обработка бересты, ковка, ткачество поясов на дощечках, вышивка, плетение из соломы, лозы… Выставками традиционной народной культуры и национальных костюмов порадуют представители татаро-башкирской, чувашской, русской и дагестанской диаспор. Наверняка заинтересуют зрителей и русские кулачные бои в исполнении участников клуба«Берсерк“. Для детей откроется детская площадка с игровыми программами.

По сложившейся в Верхнем городе традиции на празднике можно будет продегустировать национальные блюда. В этот раз гости познакомятся с русской, дагестанской, чувашской и татаро-башкирской кухней.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Живем мы по-соседски День многонациональной России пройдет в субботу с 13:00 до 18:00 на территории Верхнего города

Автор: