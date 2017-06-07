Спешите видеть

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08.06.2017 — Новости Общества | Вечерний Минск  
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С 12:00 до 13:00 возле ратуши публика увидит театрализованное представление«Из варяг в греки».

Дальше эстафету примет праздник русской культуры. C 14:00 до 22:00 в Музыкальном переулке и Каретном дворике с программой«Звуки улиц» выступят музыкальные коллективы и сольные исполнители.

На арт-террасе КЗ«Верхний город» с 14:00 до 15:00 ретрошлягеры исполнит оркестр«Немига». Там же с 19:00 до 22:00 школа танцев«Качели» проведет мастер-класс и представит программу«Зажигательные ритмы линди-хоп и блюз».

Наконец, в 20:00 на площади Свободы начнутся«Джазовые вечера у ратуши“.

Автор: Дарья ОРЕЛ
 
 
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