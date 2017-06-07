МАК опроверг версию Варшавы о взрыве на борту самолета Качиньского

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Окончательный отчет о катастрофе Ту-154 в 2010 году под Смоленском представленный технической комиссией Межгосударственного авиационного комитета (МАК) не подтверждает версию Варшавы о возможном взрыве на борту ТУ-154 за несколько минут до катастрофы. Основной причиной падения были неправильные действия пилотов, котрые приняли решение не уходить на запасной аэродром для посадки.



© Sputnik Илья Питалев Тела Леха Качиньского и его супруги эксгумируют из-за ошибок медиков

Председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексей Морозов прокомментировал РИА Новости несостоятельность новой версии польской комиссии.

История вопроса

Самолет Ту-154, на котором находился президент Польши Лех Качиньский в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Согласно отчету МАК от 2011 года о результатах технического расследования, причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Комиссия под руководством тогдашнего главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Но нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.



© Sputnik Антон Денисов Глава технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Алексей Морозов

По результатам ее расследования в сентябре 2016 года было заявлено, что самолет начал разрушаться в воздухе в 900 метрах от места падения, а с регистраторов пропали последние секунды записей.

Польская комиссия утверждает, что в последние секунды полета у самолета отказал генератор, двигатель и датчики считывания высоты. По версии новой комиссии на борту самолета произошел взрыв.

Причиной разрушения стало столкновение с дервом

Председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексей Морозов эту версию опровергает — признаков воздействия взрывчатых веществ на Ту-154 не было.

"Никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ выявлено не было", — заявил Морозов.

По его словам ни характер разброса обломков, ни их состояние не подтверждают версии взрыва на борту или разрушения судна в воздухе до столкновения с препятствием. Основная причина катастрофы — столкновение самолета с деревом, которое повлекло его разрушение.

"Поскольку фрагменты крыла самолета были обнаружены в березе, а фрагменты березы — в крыле, а также на основании комплексного анализа всей имеющейся информации, включая факт неуправляемого переворота воздушного судна "на спину" после столкновения с березой, комиссия МАК пришла к однозначному выводу, что именно это столкновение привело к началу разрушения воздушного судна. Никаких сомнений в этом нет", — отметил председатель комиссии.



© Sputnik Олег Минеев Траурные мероприятия, посвященные авиакатастрофе польского самолета Ту-154 под Смоленском

Были ли пропавшие секунды

Польская сторона в сентябре 2016 года выступила с заявлением о том, что с записи на бортовых самописцах (на Ту-154 их было два — штатный и эксплуатационный польский) якобы пропали последние секунды.

Расшифровка второго самописца проходила в Польше. "Было установлено, что запись на нем прекратилась на 2,5 секунды раньше, чем на штатных самописцах (польский самописец не был аварийным, то есть защищенным, поэтому, после получения значительных повреждений, недостоверность или отсутствие информации на нем вполне объяснимы). Возможно, именно это и является источником информации о неких "исчезнувших" трех секундах", — рассказал Морозов.

Что касается штатного защищенного параметрического самописца, продолжил председатель комиссии, то в отчете МАК приведена полная расшифровка записи.

"Никакие пять секунд из данной записи никуда "не исчезали". Со всей записью, в том числе и с якобы исчезнувшими секундами, можно ознакомиться и сегодня, посмотрев отчет на сайте МАК — как на русском, так и на английском языках. При этом пять секунд — это как раз примерно то время, которое прошло от момента столкновения самолета с деревом, приведшего к началу его интенсивного разрушения, до прекращения записи", — подчеркнул председатель комиссии.

Экипаж принимает решение о посадке самостоятельно

В апреле 2017 польская комиссия снова обвинила российскую сторону: по мнению экспертов, авиадиспетчеры аэропорта ввели пилотов самолета Качиньского в заблуждение, сообщив неверное расстояние до взлетно-посадочной полосы.



© Sputnik/ Ирина Грамович Усыпальница в Кракове, в которой похоронены Лех Качиньский и его супруга Мария

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не представляет возможным согласиться с выдвинутыми Польшей обвинениями в адрес российских диспетчеров, Россия будет продолжать работу по расследованию произошедшего.

Польский экипаж, как рассказал Морозов, был проинформирован о несоответствии метеоусловий на смоленском аэродроме для производства посадки.

"После запроса экипажа воздушного судна на пробный заход снижение было разрешено только до безопасной высоты 100 метров, которая соответствует метеоминимуму аэродрома. Важно подчеркнуть, разрешение на производство посадки группой руководства полетами не выдавалось", - продолжил он.

Однако, по словам Морозова, экипаж продолжил снижение ниже установленной высоты 100 метров без уведомления группы руководства полетами.

В соответствии с международными правилами командиры иностранных воздушных судов принимают самостоятельное решение о возможности посадки и несут полную ответственность за принятое решение. Поэтому нельзя винить в случившемся российских диспетчеров.