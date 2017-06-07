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"Все будем делать потихоньку". Беллегпром не сворачивает проект по производству джинсов из льна

08.06.2017 12:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Проект по производству белорусских джинсов из льняной ткани сворачивать не планируют. При этом на гродненском предприятии «Гронитекс» работают над выпуском нитей, схожих с джинсовыми. Об этом, отвечая на вопрос TUT.BY, рассказал Вячеслав Мирусин, первый заместитель председателя концерна «Беллегпром».


Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Он заметил, что, действительно, ранее на Оршанском льнокомбинате сделали ткань, внешне похожую на джинс. Но структура этой ткани и хлопка, из которого делают джинс, отличается.

— Сказать, что это полноценный джинс — нельзя, — резюмировал он. При этом обратил внимание, что работа над бизнес-идеей по производству отечественных джинсов из льна идет. Этот товар потенциально интересен покупателям.

— Сейчас гродненское предприятие «Гронитекс», это основной производитель нитей, совместно с «Камволем» и нашим отраслевым институтом, производят нити, которые, мы полагаем, будут схожи с характеристиками нитей для джинсовой ткани, — заметил он. —  Если этот проект будет реализован и качество устроит покупателя, почему нет? Тогда надо смотреть конъюнктуру рынка, сопоставлять соотношение цены и качества и по заказа покупателей делать это (производить джинсы. — Прим. TUT.BY).

Ранее глава «Беллегпрома» объяснял, что для серийного выпуска льняных джинсов еще нужно сделать больше видов пряжи и расширить ассортимент тканей.

— Льняные джинсы будут стоить под сто рублей за пару. И вопрос в том, кто джинсы по такой цене купит. Поэтому все будем делать потихоньку, не форсируя события. Нужно понимать, что лен — это эксклюзив, это для гурманов, — говорил председатель концерна Николай Ефимчик.

Напомним, белорусский джинсовый пиджак журналистам продемонстрировали в июне 2016 года. Отечественную джинсовую ткань разрабатывали в Орше около семи лет. В итоге лен решили на треть разбавить хлопком.

 
 
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Проект по производству белорусских джинсов из льняной ткани сворачивать не планируют. При этом на гродненском предприятии "Гронитекс" работают над выпуском нитей,...

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