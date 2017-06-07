БГУ поднялся на 20 позиций в рейтинге лучших университетов мира

Британское рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds опубликовало очередной рейтинг лучших 800 университетов мира QS World University Rankings 2017/18. БГУ поднялся на 20 позиций и занял 334 место (в мире более 30 000 вузов), сообщает сайт университета.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Это самая высокая позиция белорусского университета за всю историю участия в международных рейтингах. В 2016 году БГУ занимал 354 место, в 2015 году — 421−430 место, в 2014 году — 491−500 позиции, в 2013 году — 551−600.

Всего в рейтинге представлены два белорусских вуза. БНТУ занимает позицию 751−800.

В рейтинге QS учитываются количественные данные о высшем учебном заведении и опросы независимых экспертов. Используются такие показатели, как итоги опроса экспертов (академическая репутация), итоги опроса работодателей, цитирование научных трудов за последние 5 лет, соотношение числа преподавателей и студентов, количество иностранных студентов и преподавателей и проч. Рейтинг QS входит в тройку самых известных мировых рейтингов, именно на него в основном ориентируются российские университеты, входящие в Проект «5−100».

В первой десятке в рейтинге — пять американских, четыре британских и один швейцарский вуз. Лучшими вузами мира агентство считает — Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.

МГУ им. М.В. Ломоносова занимает 95 место, Санкт-Петербургский государственный университет — 240, Тартуский университет — 314, Варшавский университет — 411−420, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 411−420, Вильнюсский университет — 401−410.