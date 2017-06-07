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Перенос обувной фабрики "Луч" за пределы Минска поставили на паузу
08.06.2017 12:58 — Новости Общества | Tut.by
Вопрос о переносе обувной фабрики «Луч» за пределы Минска поставили на паузу до 2020 года. Об этом журналистам рассказал Вячеслав Мирусин, первый заместитель председателя концерна «Беллегпром».
— Понятно, что решение о выносе такого большого предприятия с численностью порядка двух тысяч человек из центра Минска было бы связано с очень сильными инвестиционными затратами. Мы обратились к главе государства и попросили до 2020 года выдержать паузу. А за это время будут проработаны иные варианты. Может быть, связанные с уменьшением инвестиционных затрат, — сказал он.
Напомним, что ранее предприятие в том числе
— Объем инвестиций оценивается от 80 до 100 млн долларов. Это серьезные деньги, — отметил руководитель концерна. — Но эту тему мы не отметаем, есть разработанный проект, но он пока не прошел экспертизу именно по земельному участку. И если все будет нормально идти, этот проект будет на рассмотрении, потому что территория, на которой сейчас находится предприятие, подразумевает новую застройку, и рано или поздно предприятию надо переезжать.
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Вопрос о переносе обувной фабрики "Луч" за пределы Минска поставили на паузу до 2020 года. Об этом журналистам рассказал Вячеслав Мирусин, первый заместитель...
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