Иностранцам разрешили регистрироваться в Беларуси через интернет, но возможности не создали

В Беларуси постановлением Совета Министров от 2 июня № 412 внесены изменения в Правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в стране, утвержденные в 2006 году. Изменения вступят в силу с 15 июля.

Согласно им, иностранцы не будут обязаны лично присутствовать в органе регистрации при регистрации в электронной форме через единый портал электронных услуг portal.gov.by . При этом сохранится возможность личной явки иностранца в орган регистрации для прохождения процедуры регистрации временного пребывания, сообщили в МВД Беларуси .

Принятие постановления № 412 связано со вступлением в силу с 15 июля закона «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об основах административных процедур», который предусматривает осуществление административных процедур в электронной форме через Единый портал, который станет единой точкой подачи (отзыва) заявлений об осуществлении административных процедур, получения административных решений (уведомлений о принятых административных решениях) и подачи (отзыва) административных жалоб в электронной форме.

Напомним, что Беларусь с 12 февраля ввела в действие безвизовый режим для граждан 80 стран мира. Воспользоваться им можно на пять дней при прилете в аэропорт «Минск». Также на время чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске и Риге в Беларуси будет установлен безвизовый режим.