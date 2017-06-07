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Иностранцам разрешили регистрироваться в Беларуси через интернет, но возможности не создали
08.06.2017 12:01 — Новости Общества | БДГ
В Беларуси постановлением Совета Министров от 2 июня № 412 внесены изменения в Правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в стране, утвержденные в 2006 году. Изменения вступят в силу с 15 июля.
Согласно им, иностранцы не будут обязаны лично присутствовать в органе регистрации при регистрации в электронной форме через единый портал электронных услуг
Принятие постановления № 412 связано со вступлением в силу с 15 июля закона «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об основах административных процедур», который предусматривает осуществление административных процедур в электронной форме через Единый портал, который станет единой точкой подачи (отзыва) заявлений об осуществлении административных процедур, получения административных решений (уведомлений о принятых административных решениях) и подачи (отзыва) административных жалоб в электронной форме.
Напомним, что Беларусь с 12 февраля
30 мая начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун заявил, что документы по взаимному упрощению визового режима с ЕС почти готовы к подписанию, и, «если все будет нормально, то, возможно, уже со следующего года оба соглашения (о реадмиссии и облегчении поездок граждан - ред.)
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В Беларуси постановлением Совета Министров от 2 июня № 412 внесены изменения в Правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в стране, утвержденные в...
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