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Власти предлагают сделать пробное ЦТ бесплатным

08.06.2017 13:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн — Sputnik. Необходимо рассмотреть возможность того, чтобы абитуриенты могли проходить пробное тестирование (РТ) бесплатно или на льготных условиях, заявил в четверг журналистам вице-премьер Беларуси Василий Жарко.

Власти предлагают сделать пробное ЦТ бесплатным
© Sputnik / Виктор Толочко
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Репетиционные тестирования проходят на протяжении всего учебного года, а уже с 12 июня абитуриенты начнут сдавать само ЦТ — необходимый этап при поступлении в белорусские вузы. Как и ЦТ, сдача РТ для абитуриентов платная — 2,3 рубля за предмет.

"Полагаю, не все абитуриенты могут пройти пробное тестирование — по разным причинам. Согласитесь, не каждый сельский выпускник имеет возможность приехать в город для участия в таком тестировании, в том числе по материальным соображениям", — сказал вице-премьер.

Жарко думает, что этот вопрос необходимо рассмотреть детально по итогам нынешней вступительной кампании.

"Возможно, целесообразно было бы дать каждому абитуриенту шанс сдать один пробный тест бесплатно или на льготных условиях. Возможно, есть смысл распространить эту норму на определенные категории абитуриентов", — предположил Жарко.

Репетиционное тестирование сдают в Беларуси меньшее количество людей, чем ЦТ — то есть это число ниже ста тысяч человек в год.

 
Теги: Минск
 
 
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Репетиционное тестирование многим недоступно из-за стоимости, уверен вице-премьер Беларуси.

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