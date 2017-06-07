|
В Сморгонском районе 9-летний мальчик отрубил палец своей шестилетней сестре
08.06.2017 13:39 — Новости Общества | Tut.by
В деревне Позборцы Сморгонского района 7 июня 9-летний мальчик во время игры нечаянно отрубил палец своей 6-летней сестре. Несчастный случай произошел около 12.00, когда родители оставили детей без присмотра, сообщает
— Семья с сыном и дочкой приехала в Позборцы к родителям из Минска. Во дворе дома взрослые чинили забор. Дети играли рядом. В какой-то момент брат с сестрой остались без присмотра. Девочка попросила брата отрезать кусочек веревки и показала пальцем, в каком месте нужно резать. Предварительно установлено, что мальчик взял топор, рубанул по веревке и попал сестре по пальцу, — рассказал начальник Сморгонского районного отдела Следственного комитета Андрей Резин.
Девочку отвезли в отделение микрохирургии Минской областной клинической больницы.
Сморгонский РОСК по факту несчастного случая проводит проверку.
— Я хочу попросить родителей ни в коем случае не оставлять своих малолетних детей без присмотра. Тем более не разрешайте им играть с предметами, которые могут их травмировать, — отметил Андрей Резин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деревне Позборцы Сморгонского района 7 июня 9-летний мальчик во время игры нечаянно отрубил палец своей 6-летней сестре. Несчастный случай произошел около 12.00,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии