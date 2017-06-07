В Витебске бывший главбух отдела горисполкома задержана по обвинению в коррупции

Бывшего главного бухгалтера отдела образования, спорта и туризма Витебского горисполкома обвиняют в коррупции. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

Женщина составляла и подписывала штатные расписания с дополнительными ставками бухгалтеров и экономистов. Чиновница делала это за счет средств от деятельности 6 учреждений образования и организаций физической культуры, подчиненных ее отделу. Затем давала указания составить приказы о премировании работников бухгалтерии — за счет внебюджетных средств.

С июля 2013 года по апрель 2017 года бывший главбух причинила ущерб на сумму более 44 тысяч рублей. Эти деньги организации получили в качестве прибыли и могли бы их использовать на материальное стимулирование сотрудников и укрепление материально-технической базы.

Кроме того, более 3 лет женщина лично определяла суммы своих премий. Предоставляя приказы на подпись руководству отдела образования, похитила 8800 рублей.

Осенью 2015 года сотрудница заменила первый лист в 6 договорах об оказании услуг между отделом образования и подчиненными ему учреждениями, которые носили безвозмездный характер. В результате в договорах появился новый пункт о том, что услуги централизованной бухгалтерии дополнительно оплачиваются из внебюджетных средств. Заведомо подложные документы главный бухгалтер представила ревизорам Минфина.

Следователи предъявили 51-летней женщине обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия; хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в крупном размере; внесении должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенном из иной личной заинтересованности при отсутствии признаков более тяжкого преступления.

Женщина находится под стражей. Она не признала вину, от дачи показаний отказалась, причиненный ущерб не возместила. На ее имущество в сумме 11 580 рублей наложен арест. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

В адрес мэра города следователи направили представление об устранении причин и условий, которые способствовали совершению этих преступлений.