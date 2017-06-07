ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле ищут 13-летнего подростка

08.06.2017 13:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Гомельские правоохранители ищут без вести пропавшего подростка Илью Семенчукова, сообщили Sputnik в областном УВД.

В Гомеле ищут 13-летнего подростка
© Sputnik Игорь Подгорный
Женщина ушла в лес под Смолевичами: пропавшую ищут спасатели

Восьмиклассник местной школы №72 ушел в среду около пяти вечера из дома в неизвестном направлении.

Илье Семенчукову на вид 12-14 лет, его рост — порядка 140-145 сантиметров, у школьника среднее телосложение.

Пропавший подросток был одет в черную куртку с капюшоном с меховой окантовкой, темно-синие джинсы и синие кроссовки.

Милиция просит всех, кому может быть что-то известно о местонахождении мальчика, сообщить по телефонам: 8(0232) 784249, 8029-6089602, 8029-6082202, 8(0232)784978.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мальчик ушел вечером в среду из дома - с тех пор его местонахождение неизвестно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Сморгонском районе 9-летний мальчик отрубил палец своей шестилетней сестре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика