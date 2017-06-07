В Гомеле ищут 13-летнего подростка

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Гомельские правоохранители ищут без вести пропавшего подростка Илью Семенчукова, сообщили Sputnik в областном УВД.



© Sputnik Игорь Подгорный Женщина ушла в лес под Смолевичами: пропавшую ищут спасатели

Восьмиклассник местной школы №72 ушел в среду около пяти вечера из дома в неизвестном направлении.

Илье Семенчукову на вид 12-14 лет, его рост — порядка 140-145 сантиметров, у школьника среднее телосложение.

Пропавший подросток был одет в черную куртку с капюшоном с меховой окантовкой, темно-синие джинсы и синие кроссовки.

Милиция просит всех, кому может быть что-то известно о местонахождении мальчика, сообщить по телефонам: 8(0232) 784249, 8029-6089602, 8029-6082202, 8(0232)784978.