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Самосвал "Полесье" стал игрушкой года в Польше по версии детей
08.06.2017 13:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Детский игрушечный самосвал СООО "Полесье" стал игрушкой года по версии детей в результате голосования на ресурсе
Популярный польский интернет-ресурс проводит конкурс на лучшую игрушку ежегодно. В 2017 году жюри выбирало лучшие товары для детей из более чем 90 игрушек – их тестировали не только эксперты, но и родители с детьми.
По итогам голосования игрушечный самосвал "Полесье" не вошел в топ-20 конкурса, но получил звание "Игрушка года" по итогам голосования детей.
"Целью конкурса является помощь родителям выбрать наиболее качественные игрушки для своих детей. Мы тестируем товары сами и смотрим, какие из них развивают творческий потенциал", – сказала главный редактор ресурса и организатор конкурса Магдалена Кордашевска.
В прошлом году "Полесье" уже получало приз от Zabawkowicz – тогда игрушкой года была признана бетономешалка Construct с набором каменщика.
В Польше выигравший в конкурсе автомобиль серии "КонсТрак" можно приобрести за 46 долларов США, в минских магазинах он стоит чуть больше 100 рублей (50 долларов).
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В прошлом году "Полесье" уже получало приз от Zabawkowicz – тогда игрушкой года была признана бетономешалка Construct с набором каменщика.
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