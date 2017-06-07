ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Будет мощный конкурент, но ничего не рухнет". "Беллегпром" об открытии в Минске Zara и Bershka

08.06.2017 14:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Магазины компании Inditex — Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Massimo Dutti — должны Минске в августе. Inditex подбирает персонал">открыться в Минске в августе этого года. По этому поводу Вячеслав Мирусин, первый заместитель председателя концерна «Беллегпром», заметил, что «ничего не рухнет», но у отечественных производителей появится мощный конкурент.


Фото: Reuters

— Мы понимаем, что надо достучаться до каждого покупателя. Основной акцент — развитие своих товаропроводящих сетей. Может, где-то с мировыми ритейлерами не потягаемся. Но у нас есть отличное преимущество — соотношение «цена-качество». Наши товары полностью безопасны для потребителя. Если компания Inditex придет, то тут все рухнет? Нет. Да, будет очередной большой мощный конкурент. Попытаемся удержаться.

По его словам, тягаться с мировыми ритейлерами тяжело. В том числе потому, что они обладают мощным финансовым ресурсом.

— У них основная задача — массированно высадиться и продать огромное количество товара. У нас же не просто продавцы, а в первую очередь производители, — заметил он. — Я бы тоже, к примеру, очень хотел, чтобы в «Galileo» все было заполнено исключительно белорусским товаром, но это сделать невозможно. Там есть свои правила игры, немаленькие арендные ставки. И за это все надо платить, а предприятие должно обслуживать социальный сектор, выплачивать людям зарплату, закупать сырье, производить продукцию.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Магазины компании Inditex - Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Massimo Dutti - должны открыться в Минске в августе этого года. По этому поводу Вячеслав Мирусин, первый...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Вице-премьер: Задания по ЦТ проверят на соответствие школьной программе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика