Магазины компании Inditex — Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Massimo Dutti — должны Минске в августе. Inditex подбирает персонал">открыться в Минске в августе этого года. По этому поводу Вячеслав Мирусин, первый заместитель председателя концерна «Беллегпром», заметил, что «ничего не рухнет», но у отечественных производителей появится мощный конкурент.



Фото: Reuters

— Мы понимаем, что надо достучаться до каждого покупателя. Основной акцент — развитие своих товаропроводящих сетей. Может, где-то с мировыми ритейлерами не потягаемся. Но у нас есть отличное преимущество — соотношение «цена-качество». Наши товары полностью безопасны для потребителя. Если компания Inditex придет, то тут все рухнет? Нет. Да, будет очередной большой мощный конкурент. Попытаемся удержаться.

По его словам, тягаться с мировыми ритейлерами тяжело. В том числе потому, что они обладают мощным финансовым ресурсом.

— У них основная задача — массированно высадиться и продать огромное количество товара. У нас же не просто продавцы, а в первую очередь производители, — заметил он. — Я бы тоже, к примеру, очень хотел, чтобы в «Galileo» все было заполнено исключительно белорусским товаром, но это сделать невозможно. Там есть свои правила игры, немаленькие арендные ставки. И за это все надо платить, а предприятие должно обслуживать социальный сектор, выплачивать людям зарплату, закупать сырье, производить продукцию.