Жесткий контроль в белорусском образовании будет сохранен

Сегодня прошло заседание государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2017 году.

На заседании выступили заместитель премьер-министра Василий Жарко и председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов.

Как отметил Жарко, любые попытки поступить в вуз с черного хода должны быть пресечены. Вице-премьер заявил, что в Беларуси родители учеников зачастую пытаются попасть в университеты незаконным путем, через членов приемных комиссий. Жарко подчеркнул, что допускать этого нельзя. Он также потребовал, чтобы в стране были созданы равные для всех абитуриентов условия поступления.

Кроме того, Жарко пообещал, что все обращения родителей и абитуриентов по вопросам вступительной кампании должны рассматриваться оперативно, на них должны давать объективные ответы, а в ВУЗах должна быть создана доброжелательная обстановка.

По мнению вице-премьера, в стране пришло время рассмотреть возможность проведения для абитуриентов пробного бесплатного тестирования или теста на льготных условиях для некотрых категорий абитуриентов. Чиновник отметил, что сельские жители, в частности, не всегда имеют возможность приезжать в города для сдачи пробного тестирования из-за материальных проблем.

По итогам вступительной кампании задания централизованного тестирования проверят на соответствие учебной программе. Как рассказал Василий Жарко, весной анализ такого рода уже был проведен, и тогда возникло немало вопросов по поводу соответствия тестов учебным программам. Чиновник отметил, что тесты должны соответствовать учебной программе для того, чтобы выпускники всех школ имели на тесте одинаковые стартовые условия. Проведут чиновники также анализ всей вступительной кампании, чтобы выработать предложения по изменению правил приема на будущее.

Как заявил глава КГК, жесткий контроль за ходом вступительной кампании следует сохранить, сегодня к его отмене в стране еще не готовы.