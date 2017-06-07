ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В столице появилась первая платная велопарковка

08.06.2017 14:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Первая всесезонная охраняемая велопарковка начала работу в районе Ангарской, на улице Илимской, 6а. Она находится на базе действующей платной автостоянки, пишет агентство «Минск-Новости».


Ангар для двухколесного транспорта построили из поликарбоната за месяц в черте охраняемой стоянки. Он рассчитан на 18 велосипедов. В ближайшее время количество мест планируют увеличить до 40.

— Желающих много, — поясняет председатель стоянки Александр Бабура. — Всего за две недели работы уже выписано 14 индивидуальных пропусков на веломесто.


Месяц стоянки обойдется в 3 рубля. Житель Заводского района Мечислав Белецкий одним из первых приобрел пропуск сразу для двух велосипедов.

— На мой взгляд, идеальное решение, — говорит Белецкий. — Во-первых, значительная экономия места в квартире. Во-вторых, даже в дождливую погоду не придется думать, где велосипед привести в должный вид, чтобы не наследить дома. И третий значимый для меня факт — удобное расположение: одна остановка общественного транспорта от дома.


А еще ангар с круглосуточной охраной убережет двухколесный транспорт от кражи, которые часто случаются в тамбурах столичных домов.

— Велопарковки обустроим во всех микрорайонах Заводского, — поделился планами начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района Дмитрий Мартинкевич. — До конца 2017-го планируем оборудовать восемь велопарковок как закрытого, так и открытого типа.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Месяц стоянки обойдется в 3 рубля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Туристы помогли найти людей, которые вывозили кирпич из Бобруйской крепости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика