В столице появилась первая платная велопарковка

Первая всесезонная охраняемая велопарковка начала работу в районе Ангарской, на улице Илимской, 6а. Она находится на базе действующей платной автостоянки, пишет агентство « Минск-Новости ».





Ангар для двухколесного транспорта построили из поликарбоната за месяц в черте охраняемой стоянки. Он рассчитан на 18 велосипедов. В ближайшее время количество мест планируют увеличить до 40.

— Желающих много, — поясняет председатель стоянки Александр Бабура. — Всего за две недели работы уже выписано 14 индивидуальных пропусков на веломесто.





Месяц стоянки обойдется в 3 рубля. Житель Заводского района Мечислав Белецкий одним из первых приобрел пропуск сразу для двух велосипедов.

— На мой взгляд, идеальное решение, — говорит Белецкий. — Во-первых, значительная экономия места в квартире. Во-вторых, даже в дождливую погоду не придется думать, где велосипед привести в должный вид, чтобы не наследить дома. И третий значимый для меня факт — удобное расположение: одна остановка общественного транспорта от дома.





А еще ангар с круглосуточной охраной убережет двухколесный транспорт от кражи, которые часто случаются в тамбурах столичных домов.

— Велопарковки обустроим во всех микрорайонах Заводского, — поделился планами начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района Дмитрий Мартинкевич. — До конца 2017-го планируем оборудовать восемь велопарковок как закрытого, так и открытого типа.