Туристы помогли найти людей, которые вывозили кирпич из Бобруйской крепости

Группа туристов из Минска 3 июня стала очевидцами того, как из Бобруйской крепости вывозят кирпич. Гид-экскурсовод Национального агентства по туризму Лидия Пляшкевич утверждает, что люди разрушали кладку начала 19 века в одном из редюитов третьего полигона и грузили кирпич в микроавтобус.



Фото: личный архив

Женщина рассказала, что в минувшую субботу привезла группу минчан знакомиться с бобруйскими достопримечательностями и отправилась с участниками тура выходного дня в крепость.

— Сама я вниз не спускалась, а мои туристы ходили по крепости, что-то фотографировали. Потом один парень поднимается и говорит, что там разбирают крепость, вывозят кирпич. И тут микроавтобус подъезжает, в него начинают грузить кирпич. Одну кучу загрузили, потом вторую, и мы понимаем, что на наших глазах совершается акт вандализма, — голос Лидии Владимировны даже спустя несколько дней после увиденного дрожит от возмущения.

Руководитель группы обратилась в милицию, пообщаться с правоохранителями довелось уже после того, как туристы покинули крепость и отправились обедать. По словам экскурсовода, сотрудники милиции отреагировали на сообщение довольно оперативно.

— Они приехали в кафе, забрали меня, чтобы осмотреть место происшествия, все записали, — говорит Лидия Пляшкевич.

Вместе с правоохранителями она побывала в редюите и утверждает: вандалы разобрали часть стены.

— Туристы слышали стук, словно кто-то выбивал кирпич из кладки.

Дарья, одна из участниц экскурсии, рассказала, что никто из туристов не видел, как неизвестные — двое мужчин и женщина — выбивали кирпичи из кладки. На фотографиях, которые сделали минчане, видно, что микроавтобус заполнен осколками примерно наполовину. Был ли это кирпич, которым засыпан первый этаж редюита, или же его действительно выламывали из кладки — неизвестно.



Фото: личный архив

— У нас сложилось впечатление, что кирпич вывозят не первый раз. Люди действовали открыто, средь бела дня, совершенно не прятались, — утверждает Дарья.

Участники экскурсии успели сфотографировать сам процесс погрузки и передали фотографии правоохранителям.

По словам Дарьи, в экскурсионной группе был ребенок, который поинтересовался у одного из мужчин, зачем он грузит в микроавтобус кирпич.

— Тот ответил, что они убирают крепость.

Полтора месяца назад в Бобруйске действительно появились волонтеры, которые задались целью очистить городскую достопримечательность от мусора. Инициатор акции Ирина Хамренко-Ушакова говорит, что кирпич, которым усыпан весь первый этаж редюита, добровольцы сознательно не трогали, так как это — часть памятника архитектуры. Тем не менее девушке пришлось встречаться с представителями правоохранительных органов и давать объяснения.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Ирина говорит, что в воскресенье, 4 июня, волонтеры вновь пришли в редюит, чтобы продолжить уборку.

— Я не заметила, чтобы где-то была разобрана стена. Скорее всего, они брали битый кирпич, чтобы использовать его для своих нужд.

Как рассказала старший инспектор группы информации и общественных связей УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, личности людей, которые вывозили кирпич из крепости, установлены.

— По данному факту проводится проверка, — отметила она.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY