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Фестиваль уличной еды пройдет в Минске 10 июня

08.06.2017 15:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн — Sputnik. Фестиваль уличной еды пройдет на площадке у столичного Дворца спорта в субботу 10 июня, сообщили Sputnik в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Фестивали уличной еды уже несколько лет проходят в Минске: так, многие знают фестиваль Vulitsa Ezha. В этом году организовать свой форум решили и столичные власти.

Городской фестиваль уличной еды пройдет 10 июня на площадке у Дворца спорта с 10:00 до 22:00.

Фестиваль уличной еды пройдет в Минске 10 июня
© Sputnik / Марина Серебрякова
Фестиваль уличной еды "Vulitsa.Ezha" Вулица Ежа в Минске

"Гости фестиваля смогут попробовать блюда различных кухонь мира. Зоны фуд-кортов с множеством ресторанов и кафе, а также народный фастфуд смогут удовлетворить гастрономические желания любого гурмана. Презентация новых бургеров, плов, вареные раки, мясо на гриле, шашлык, фалафель, шаурма и многое другое", — рассказали Sputnik в ГУПР.

Будет работать в рамках фестиваля и развлекательная зона в виде "детского городка": там подготовили мастер-классы, показы мод, конкурсы и мини-аттракционы. Обещают организовать и спортивную площадку с шейпингом, армрестлингом, гиревым спортом и другим.

"А чтобы полностью погрузиться в атмосферу уличной культуры, талантливые и неординарные уличные артисты будут радовать посетителей своим творчеством в течение всего дня", — заключили собеседники агентства.

Участие в минском фестивале уличной еды для гостей бесплатное.

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках уличного фестиваля минчанам представят новые бургеры, плов, вареных раков, мясо на гриле, фалафель и многие другие блюда.

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