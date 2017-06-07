Вице-премьер: после проверки заданий ЦТ возникло много вопросов

МИНСК, 8 июн – Sputnik. После анализа заданий централизованного тестирования возникло много вопросов о соответствии тестов учебным программам белорусских школ, заявил в четверг вице-премьер Беларуси Василий Жарко.



© Sputnik / Виктор Толочко Власти предлагают сделать пробное ЦТ бесплатным

Разговоры о необходимом приближении заданий ЦТ к учебной программе ведутся уже несколько месяцев: о тестировании высказывался уже и президент Александр Лукашенко, а министр образования обещал максимально приблизить их к уровню школьных знаний.

"Такой анализ (заданий ЦТ – Sputnik) был уже проведен весной, возникло много вопросов по поводу соответствия тестов учебным программам. По итогам вступительной кампании проведем еще раз такой анализ – без спешки, с привлечением практиков. Тест должен соответствовать программе средней школы. И тогда все учащиеся – выпускники и школы, и гимназии, и лицея – будут в равных условиях", – заявил Жарко.

Вице-премьер уверен, что шкалу перевода баллов тестирования в оценки также необходимо проанализировать.

"Корреляция между оценками аттестата и ЦТ должна быть процентов на 70-80. Если средний балл аттестата по стране – 7 баллов, а по итогам тестирования – 4,7, то возникают закономерные вопросы", – отметил Жарко.

Предложения по внесению изменений в правила приема в учреждения образования будут вынесены после завершения текущей приемной кампании.

На сложность заданий ЦТ абитуриенты и педагоги начали жаловаться сразу после введения подобного типа испытаний: многие уверены, что без помощи репетиторов и углубленного изучения предметов ЦТ сдать невозможно. Часто в этом винят составителей тестов – авторов чаще привлекают из высших учебных заведений, они слабо знакомы со школьными программами. Уже в этом году власти пообещали, что в ЦТ не будет заданий, соответствующих школьным разделам "со звездочкой".

Первое централизованное тестирование абитуриенты сдадут уже 12 июня – по белорусскому языку. Подача документов в вузы начнется после 12 июля – когда поступающие получат сертификаты с баллами ЦТ.