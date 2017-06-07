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Пропавшего больше года назад в Москве 5-летнего мальчика нашли под Могилевом

08.06.2017 15:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Могилевская милиция нашла 5-летнего мальчика, который пропал в Москве. О месте нахождения Якова Зиборова не было известно с марта 2016 года, сообщили в УВД Могоблисполкома.

Российские коллеги белорусских силовиков сообщали, что исчезновение ребенка могло носить криминальный характер, следовательно, ему угрожала опасность. По одной из версий полиции, мальчик мог находиться на территории Беларуси. Поэтому они и обратились за помощью к белорусской милиции.

Силовики отрабатывали все возможные версии исчезновения 5-летнего мальчика, в том числе похищение, убийство, насилие над ребенком либо вовлечение его в какую-либо секту.

7 июня мальчика обнаружили могилевские сыщики на территории Могилевского района. Ребенка сопровождал гражданин Российской Федерации.

Состояние мальчика удовлетворительное. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Яков Зиборов скоро снова будет с родственниками.

 
 
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