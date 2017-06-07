Кто такой задержанный в Беларуси чемпион мира Мурад Амриев и от чего он бежал

В Беларуси задержали чемпиона мира по ММА Мурада Амриева. В течение суток его должны экстрадировать в Россию. История, связанная с именем бойца, бежавшего сначала из Чечни, а потом из здания прокуратуры в Брянске, похожа на сценарий для боевика. TUT.BY собрал информацию, которую сообщали об Амриеве российские СМИ.



Мурад Амриев. Фото из соцсетей

Что произошло с Амриевым в Чечне

Мурад Амриев боец ММА (от английского Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства. — Прим. TUT.BY), сейчас — чемпион мира.

В 2012 году он стал победителем Всероссийского турнира профессионалов FCF-MMA.

В сентябре 2013 года Мурад Амриев обратился в Комитет по предотвращению пыток. Он рассказал про издевательства над собой в полицейском участке в Чечне.

Молодой человек утверждал, что 25 августа подвез своего отца в центр Грозного, где мужчины расстались, а через несколько минут его машину заблокировал другой автомобиль. Трое мужчин затолкали Мурада в свое авто и увезли в управление внутренних дел. Мурад Амриев пробыл там два дня. Он был в наручниках, его пытали: избивали, подвешивали к потолку, пытали электричеством. По словам Амриева, одним из похитителей был высокопоставленный сотрудник чеченской полиции.

Из бойца пытались «выбить» показания против брата. По мнению чеченского полицейского, брат Амриева покушался на него в 2008 году. По информации «Новой газеты» , факт покушения на полицейского не установлен, а уголовного дела нет.



Фото: eurosport.ru

27 августа Мурада отвезли к родителям. Там, по словам Амриева, стали требовать возвращения старшего брата Мурада в Чечню. Угрожали: если старший брат не вернется, ответственность за покушение понесет Мурад Амриев.

Опасаясь за свою жизнь, Мурад Амриев уехал из Чечни, а его вопросом занялись правозащитники.

Летом 2014 года представители чеченской полиции обратились в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. В качестве ответчиков привлекли Мурада Амриева, а чуть позже и Комитет по предотвращению пыток.

В конце марта 2015 года суд удовлетворил иск МВД . В январе 2016 года юристы Комитета по предотвращению пыток заявили о нарушении прав жителя Чечни в Европейский суд по правам человека.

Уголовное дело в отношении чеченских полицейских не возбуждали.

Что происходит после Чечни

В 2013 году Мурад Амриев уехал в Украину. Об этом сообщил «Медузе» юрист Комитета по предотвращению пыток Сергей Бабинец. Титул чемпиона мира ММА он завоевал, уже выступая под флагом Украины.



Head Hunter Fight Promotion / Youtube / meduza.io

В Россию боец не возвращался вплоть до 4 июня 2017 года, когда поехал в Москву, чтобы оформить документы для получения новой визы . Оказалось, что с начала этого года он находится в федеральном розыске за использование заведомо подложного документа (ч.3 ст. 327 УК РФ). В России Мурада Амриева задержали — сняли с поезда на станции Суземка Брянской области.

«Новая газета» объясняет : Мурада Амриева внесли в федеральную базу на основе старого дела, прекращенного еще в 2014 году.

«На самом деле в документах Мурада Амриева действительно ошибочно указан год рождения (1986-й вместо 1985-го). Но сделал это не Амриев, а уполномоченные ведомства Чечни, выдавшие в 2000-м году копию свидетельства о рождении с ошибкой в дате рождения взамен утраченных семьей Амриевых документов в ходе военных действий в Чечне. В 2014 году Мурад Амриев был снят с розыска по этому основанию служебным приказом МВД № 213, также на него распространилась амнистия от 2014 года. После чего действия МВД по Чечне по внесению Амриева в федеральную базу розыска по прежним основаниям были не обоснованы», — пишет газета.

Мурада Амриева привезли в брянский изолятор и собирались этапировать в Чечню.

Однако 6 июня мужчину формально освободили, но повезли на допрос в здание Брянской транспортной прокуратуры.

Адвокат Петр Заикин разговаривает с Мурадом Амриевым. Формально Мурад свободен. Де-факто находится в здании, блокированном силовиками pic.twitter.com/pwBDMJjrEV — Пыткам_нет (@pytkam_net) 6 июня 2017 г.

Из здания, где были также чеченские оперативники, Мураду Амриеву удалось сбежать.

7 июня Мурада задержали на пункте пропуска «Веселовка» на белорусско-украинской границе. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Чемпиона ММА в Добруше собираются в течение суток экстрадировать в Россию. На нулевом километре его передадут сотрудникам полиции Брянской области.

Сегодня днем родители Мурада Амриева обратились к общественности с просьбой не допустить этапирования их сына в Чечню, потому что его там ждет смертельная опасность.

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«Мы считаем, что Мурада снова объявили в розыск, чтобы вернуть в Чеченскую Республику и привести в исполнение угрозы — высокопоставленный чеченский полицейский угрожал Амриеву кровной местью», — отмечал юрист Сергей Бабинец в интервью «Медузе».