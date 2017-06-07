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Кто такой задержанный в Беларуси чемпион мира Мурад Амриев и от чего он бежал
08.06.2017 15:43 — Новости Общества | Tut.by
В Беларуси
Что произошло с Амриевым в Чечне
Мурад Амриев боец ММА (от английского Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства. — Прим. TUT.BY), сейчас — чемпион мира.
В 2012 году он стал победителем Всероссийского турнира профессионалов FCF-MMA.
В сентябре 2013 года Мурад Амриев
Молодой человек утверждал, что 25 августа подвез своего отца в центр Грозного, где мужчины расстались, а через несколько минут его машину заблокировал другой автомобиль. Трое мужчин затолкали Мурада в свое авто и увезли в управление внутренних дел. Мурад Амриев пробыл там два дня. Он был в наручниках, его пытали: избивали, подвешивали к потолку, пытали электричеством. По словам Амриева, одним из похитителей был высокопоставленный сотрудник чеченской полиции.
Из бойца пытались «выбить» показания против брата. По мнению чеченского полицейского, брат Амриева покушался на него в 2008 году. По
27 августа Мурада отвезли к родителям. Там, по словам Амриева, стали требовать возвращения старшего брата Мурада в Чечню. Угрожали: если старший брат не вернется, ответственность за покушение понесет Мурад Амриев.
Опасаясь за свою жизнь, Мурад Амриев уехал из Чечни, а его вопросом занялись правозащитники.
Летом 2014 года представители чеченской полиции обратились в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. В качестве ответчиков привлекли Мурада Амриева, а чуть позже и Комитет по предотвращению пыток.
В конце марта 2015 года суд
Уголовное дело в отношении чеченских полицейских не возбуждали.
Что происходит после Чечни
В 2013 году Мурад Амриев уехал в Украину. Об этом сообщил «Медузе» юрист Комитета по предотвращению пыток Сергей Бабинец. Титул чемпиона мира ММА он завоевал, уже выступая под флагом Украины.
В Россию боец не возвращался вплоть до 4 июня 2017 года, когда поехал в Москву, чтобы оформить документы
«Новая газета»
«На самом деле в документах Мурада Амриева действительно ошибочно указан год рождения (1986-й вместо 1985-го). Но сделал это не Амриев, а уполномоченные ведомства Чечни, выдавшие в 2000-м году копию свидетельства о рождении с ошибкой в дате рождения взамен утраченных семьей Амриевых документов в ходе военных действий в Чечне. В 2014 году Мурад Амриев был снят с розыска по этому основанию служебным приказом МВД № 213, также на него распространилась амнистия от 2014 года. После чего действия МВД по Чечне по внесению Амриева в федеральную базу розыска по прежним основаниям были не обоснованы», — пишет газета.
Мурада Амриева привезли в брянский изолятор и собирались этапировать в Чечню.
Однако 6 июня мужчину формально освободили, но повезли на допрос в здание Брянской транспортной прокуратуры.
Из здания, где были также чеченские оперативники, Мураду Амриеву удалось сбежать.
7 июня Мурада задержали на пункте пропуска «Веселовка» на белорусско-украинской границе. Об этом TUT.BY
Чемпиона ММА в Добруше собираются в течение суток экстрадировать в Россию. На нулевом километре его передадут сотрудникам полиции Брянской области.
Сегодня днем родители Мурада Амриева
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«Мы считаем, что Мурада снова объявили в розыск, чтобы вернуть в Чеченскую Республику и привести в исполнение угрозы — высокопоставленный чеченский полицейский угрожал Амриеву кровной местью», —
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В Беларуси задержали чемпиона мира по ММА Мурада Амриева. В течение суток его должны экстрадировать в Россию. История, связанная с именем бойца, бежавшего сначала...
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