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Двух учителей из Молодечно будут судить за смерть школьницы на уборке картошки
08.06.2017 16:03 — Новости Общества | Tut.by
Двое учителей из Молодечно предстанут перед судом из-за смерти ученицы, сообщили
Прокуратура Минской области направила в суд Молодечненского района уголовное дело в отношении учителей средней школы № 11 Молодечно. Установлено, что 44-летняя учительница физики и 32-летняя учительница иностранного языка сопровождали 20 учеников на сельскохозяйственное поле ОАО «Восход-Агро» для уборки картофеля. В соответствии со своими служебными обязанностями они должны были обеспечить безопасность жизни и здоровья несовершеннолетних — как в пути, так и во время уборки.
После окончания работ 29 сентября 2016 года учительницы не проявили внимательность и предусмотрительность, ненадлежаще исполнили свои обязанности — не обеспечили безопасное передвижение учащихся от места проведения сельхозработ к месту посадки в автобус. Вследствие этого на 13-летнюю девочку на поле наехал грузовой самосвал. В результате ей были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.
Действия обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст. 165 УК РБ — ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего, при отсутствии признаков должностного преступления.
Действующим уголовным законодательством за совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности на срок до 5 лет.
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"В соответствии со своими служебными обязанностями они должны были обеспечить безопасность жизни и здоровья несовершеннолетних".
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