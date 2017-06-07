Двух учителей из Молодечно будут судить за смерть школьницы на уборке картошки

Двое учителей из Молодечно предстанут перед судом из-за смерти ученицы, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Минской области.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Прокуратура Минской области направила в суд Молодечненского района уголовное дело в отношении учителей средней школы № 11 Молодечно. Установлено, что 44-летняя учительница физики и 32-летняя учительница иностранного языка сопровождали 20 учеников на сельскохозяйственное поле ОАО «Восход-Агро» для уборки картофеля. В соответствии со своими служебными обязанностями они должны были обеспечить безопасность жизни и здоровья несовершеннолетних — как в пути, так и во время уборки.

После окончания работ 29 сентября 2016 года учительницы не проявили внимательность и предусмотрительность, ненадлежаще исполнили свои обязанности — не обеспечили безопасное передвижение учащихся от места проведения сельхозработ к месту посадки в автобус. Вследствие этого на 13-летнюю девочку на поле наехал грузовой самосвал. В результате ей были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст. 165 УК РБ — ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего, при отсутствии признаков должностного преступления.

Действующим уголовным законодательством за совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности на срок до 5 лет.

Напомним, 29 сентября во время выполнения сельскохозяйственных работ в СПК «Восход-Агро» погибла ученица 8-го класса средней школы № 11 Молодечно 13-летняя Виктория Попченя — на нее наехал грузовик с картофелем. В отношении водителя возбудили уголовное дело. В начале октября отец школьницы Олег Попченя направил заявление в Департамент госинспекции труда. Он просил провести специальное расследование несчастного случая. По мнению правозащитников, в действиях нанимателя (СПК «Восход-Агро») и чиновников сферы образования (которые непосредственно отправили школьницу на сельхозработы) усматривается целый ряд нарушений. В конце октября Молодечненский межрайонный отдел Департамента госинспекции по труду отказал в расследовании . Главным аргументом было то, что в Беларуси заключать трудовой договор допускается только с гражданами в возрасте от 14 лет — а погибшей было всего 13. И «ни трудовых, ни гражданско-правовых отношений между ОАО „Восход-Агро“ и школьницей не установлено» — а без них и расследования не будет. Тогда семья школьницы обратилась в суд. В декабре суд Молодечненского района отказал в удовлетворении исковых требований отца. И только обязал отдел образования провести свое спецрасследование с составлением акта формы Н-2 по итогу (как несчастный случай с обучающимся). После гибели 13-летней Виктории Попчени выговоры получили директор школы, где училась девочка, и начальник отдела образования Молодечненского райисполкома. Выяснилось, что еще весной Министерство образования рассылало письмо, где указывало на запрет привлечения школьников к сельхозработам. В конце декабря суд Молодечненского района вынес приговор водителю грузовика: 22-летнему Павлу Цыбину дали 3 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. По мнению стороны обвинения, он мог увидеть девочку в зеркала заднего вида, но начал движение задним ходом и проявил невнимательность. Родители школьницы не требовали у водителя компенсации морального и материального ущерба.