Министра природы отстранили от работы: в чем подозревают Ковхуто

МИНСК, 8 июн — Sputnik. В среду стало известно о том, что министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Ковхуто отстранен от занимаемой должности и проходит фигурантом по уголовному делу об организации служебного подлога.

Как сообщила Sputnik официальный представитель СК Юлия Гончарова, действия главы Минприроды квалифицированы по ч. 4 ст. 16 и ч. 1 ст. 427 Уголовного кодекса Беларуси (организация служебного подлога).



© Sputnik / Сергей Лескеть Министр природных ресурсов Ковхуто подозревается в подлоге

"Главным следственным управлением СК расследуется уголовное дело о служебном подлоге в отношении ряда должностных лиц. В качестве подозреваемого по делу привлечен министр Андрей Ковхуто", — сказала Гончарова.

По ее словам, с подозреваемым проводятся следственные действия, мера пресечения не применялась. В то же время, по решению следствия избрана мера процессуального принуждения в виде отстранения от должности.

Примечательно, что еще утром в Минприроды утверждали, что министерство работает в штатном режиме.

Ковхуто по-прежнему значится на сайте министерства в качестве его руководителя.

От простого геолога до министра

Как указывается в биографии Ковхуто на сайте Минприроды, Андрей Марленович родился в 1961 году, сейчас ему 56 лет. По образованию он географ, закончил в 1983 году Белорусский государственный университет, а в 2007 году — Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности государственное и местное управление.

С 1983 года работал стажером-исследователем в Институте геологии и географии Академии наук БССР, с 1985 по 1996 год — стажером-исследователем, младшим научным сотрудником, научным сотрудником Института геологии, геохимии и геофизики Академии наук Беларуси. С 1996 по 2004 год — старший научный сотрудник, ученый секретарь Института геологических наук Национальной академии наук Беларуси.

В 2004-2010 годах занимал должность заместителя директора департамента по геологии Минприроды, потом в течение трех лет возглавлял Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный институт, в 2013-2014 годах был первым заместителем генерального директора республиканского унитарного предприятия "Научно-производственный центр по геологии", а затем директором республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный геологический центр". В 2015 работал гендиректором РУП "Научно-производственный центр по геологии".

Ковхуто защитил кандидатскую диссертацию, доцент по специальности геология.

В июне 2015 года был назначен на должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

Растраты госсредств в НПЦ по геологии

Источники в органах госуправления, знакомые с ситуацией, отмечают, что отстранение Ковхуто от должности и привлечение его к уголовному делу в качестве фигуранта может быть напрямую связано с уголовными делами, которые еще в марте этого года были возбуждены по материалам проверок КГБ и Комитета Госконтроля.

Как сообщал ранее Sputnik, тогда два этих ведомства выявили факты нецелевого расходования бюджетных средств и фактический срыв исполнения госпрограммы специалистами госпредприятия НПЦ по геологии и одним из высокопоставленных чиновников из Минприроды. Именно в этом учреждении работал Ковухто в 2013-2014, а затем и в 2015 году.

В частности, как было установлено, НПЦ в рамках госпрограммы были выделены средства на проведение геодезической разведки, предприятие заключило договоры с буровыми предприятиями. Однако полный объем изысканий выполнен не был.

Чтобы не срывать выполнение программы, высокопоставленные чиновники заставили своих подчиненных оформить подложные документы.

В итоге это стоило бюджету страны почти 600 тысяч долларов. По итогам проверки и выявленным фактам ДФР КГК возбудило уголовное дело, по нему признаны подозреваемыми четыре руководителя НПЦ и его филиалов.

Также возбуждено уголовное дело в отношении одного высокопоставленного чиновника из Минприроды. В целях возмещения ущерба у подозреваемых арестованы счета на 630 тысяч долларов.

Однако тогда имя Ковхуто не называлось.

"По этому делу уже задерживались высокие чины из Минприроды, но они вскоре были отпущены. Судя по всему, в результате расследования уголовного дела дошел черед до министра, потому что фальсификация отчетов по госпрограммам — это не уровень мелких клерков", — заметил в беседе со Sputnik знакомый с ситуацией источник.

"Мутный инвестор" и неудачные концессии

Примерно десять лет назад, в бытность Ковхуто замдиректором департамента по геологии Минприроды, Беларусь стала задумываться о поиске инвесторов для освоения различных месторождений природных ископаемых. Поскольку эти месторождения были трудными для освоения своими силами, а продавать их было все-таки жаль, Минск принял решение о передаче их в концессию.

Первым белорусским концессионером стал Николай фон Келлер, глава никому не известной фирмы Polar Stars Group S. A. Именно он в 2007 году получил право на концессионное освоение месторождений бурых углей и сланцев. Изыскания по этим месторождениям осуществляла Беларусь в лице департамента по геологии.

Тогда Келлер пообещал инвестировать в эти проекты порядка два миллиардов долларов, но по факту не смог выплатить белорусской стороне даже обязательные для концессионеров в начале их деятельности платежи.

Келлер известен своей псевдо-инвестиционной деятельностью не только в Беларуси: в начале 2000-х годов он предлагал масштабные проекты в Татарстане и Краснодаре, получал бюджетные гарантии на миллионы долларов, но на деле не вложил в проекты ни копейки.

Уже на этапе заключения договоренностей с Беларусью Келлера называли "мутным инвестором" и отмечали, что белорусские власти не проводили его проверку, как это происходит в случае начала работы с крупными инвесторами в международной практике.

Однако Келлером история белорусских концессионных проектов не закончилась.

В 2008 году указом президенты был утвержден первый перечень концессионных объектов, который включал в себя четыре месторождения:

гипса "Бриневское" (Гомельская область),

железных руд "Околовское" (Минская область) и "Новоселковское" (Гродненская область),

бентонитовых глин "Острожанское" (Гомельская область).

Затем начался поиск инвесторов для этих объектов, несколько раз объявлялись международные конкурсы, которые были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Позднее международная геологическая общественность отмечала, что инвестиционные обоснования по этим объектам, которые также готовило Минприроды и департамент по геологии в частности, выполнены не должным образом. В частности, белорусская сторона якобы завысила инвестиционную привлекательность месторождений, в особенности это касалось месторождения железных руд.

Тогда же были подготовлены даже договоры о передаче прав на освоение Добрушского месторождения мела МГК "ИТЕРА" и Хотиславского месторождения мела белорусской компании "Трайпл", которой до недавнего времени руководил опальный бизнесмен Юрий Чиж.

Предполагалось, что осваивать Добрушское месторождение мела и строить на его базе цементный завод будет компания ИТЕРА вместе с российской компанией "Базовый элемент". "ИТЕРА-Инвест-Строй" и "БазэлЦемент" даже подписали соглашение о сотрудничестве.

Некоторые знакомые с ситуацией источники тогда отмечали, что концессионные договоры не сложились не столько потому, что было выбрано неудачное время для такой оферты, сколько из-за чрезмерных требований белорусских чиновников. В кулуарных разговорах на эту тематику было можно даже услышать слово "откаты", хотя произносилось оно шепотом.

Особенности белорусской охоты

Еще одним камнем в огород чиновников природоохранных ведомств стало возбужденное в 2015 году КГБ дело о незаконных охотах в чернобыльской зоне.

Тогда КГБ вместе с группой "А" задержал более 10 человек, в числе которых милиционеры и инспекторы природоохранной Госинспекции. В группу входили должностные лица Инспекции охраны животного и растительного мира при президенте, Белорусского общества охотников и рыболовов, УВД Гомельского облисполкома и иные жители Гомельской области.

Как выяснилось, задержанные систематически занимавшейся незаконной добычей лосей, кабанов и косуль в чернобыльской зоне. В отношении участников незаконной охоты возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 282 (незаконная охота) Уголовного кодекса Беларуси.

Всего обвинение было предъявлено 11 лицам, в том числе трем сотрудникам Инспекции охраны животного и растительного мира, пяти сотрудникам УВД по Гомельской области и должностному лицу Ветковского спецлесхоза.

По предварительным подсчетам сумма причиненного вреда окружающей среде составила 540 миллионов белорусских рублей.

Инспекция по охране животного и растительного мира действует при президенте Беларуси, номинально к Минприроды она не имеет никакого отношения. Вместе с тем, Минприроды курирует вопросы пользования обитающей в Беларуси фауной, устанавливает квоты изъятия из природы диких животных, определяет сроки охоты на ту или иную дичь. Кроме того, ведомство имеет разветвленную сеть районных природоохранных инспекций.

При том размахе незаконной охоты, которая имела место в чернобыльской зоне, эти вопросы никак не могли пройти мимо ведомства, считают знакомые с ситуацией источники.