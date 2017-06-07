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Убийство костылем в Добруше: пенсионер получил 23 года
08.06.2017 16:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Гомельский областной суд вынес приговор жителю Добруша, который обвинялся в убийстве знакомого костылем и табуретом, – мужчина получил 23 года лишения свободы, сообщила Sputnik в четверг пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.
Убийство в райцентре произошло в январе текущего года:
"Обвиняемый признан виновным в убийстве с особой жестокостью. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года", – сказала Ляскова.
По ее словам, житель Добруша будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях особого режима. Кроме того, мужчина там же будет лечиться от алкоголизма.
Приговор в силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
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Житель Добруша будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях особого режима.
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