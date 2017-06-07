Убийство костылем в Добруше: пенсионер получил 23 года

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Гомельский областной суд вынес приговор жителю Добруша, который обвинялся в убийстве знакомого костылем и табуретом, – мужчина получил 23 года лишения свободы, сообщила Sputnik в четверг пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.

Убийство в райцентре произошло в январе текущего года: труп был обнаружен в квартире местного жителя . Сотрудники милиции установили, что смерть пострадавшего наступила от множественных травм, нанесенных хозяином помещения.

"Обвиняемый признан виновным в убийстве с особой жестокостью. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года", – сказала Ляскова.

По ее словам, житель Добруша будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях особого режима. Кроме того, мужчина там же будет лечиться от алкоголизма.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.