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В столице задержали мужчину, который в подъезде изнасиловал студентку

08.06.2017 17:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичные правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который изнасиловал девушку в подъезде жилого дома на улице Притыцкого. На его розыск оперативникам потребовалось меньше суток и теперь злоумышленнику грозит до 13 лет лишения свободы. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сообщается, что 23-летняя витебчанка приехала Минск для сдачи сессии в университете. По пути на съемную квартиру по улице Притыцкого после полуночи она зашла в торговый центр, чтобы сделать покупки. Там ее заметил злоумышленник и начал слежку.

Зайдя за девушкой в подъезд, мужчина стал требовать у нее деньги. Получив отказ, он схватил ее за одежду и затащил в лифт, где стал принуждать к контакту. После того как двери лифта открылись, злоумышленник повел девушку в пролет лестничной площадки между этажами. Там он ударил ее в область живота, а затем снял одежду. С применением насилия злоумышленник совершил половое сношение вопреки воле потерпевшей и скрылся. Придя в чувства, девушка сообщила о случившемся в милицию, а также указала приметы нападавшего.

Уже утром при поддержке бойцов «Алмаза» подозреваемого задержали по месту жительства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 166 («Изнасилование») УК РБ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет. Установлена также причастность данного гражданина к совершению еще одного изнасилования в феврале этого года. Ранее потерпевшая в правоохранительные органы не сообщала, так как боялась применения физической силы со стороны злоумышленника. Проводятся дальнейшие разбирательства.

Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за разбой, попытку изнасилования и насильственные действия сексуального характера.

 
Теги: Минск
 
 
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