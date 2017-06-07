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У гомельчанки конфисковали микроавтобус за контрабанду сала
08.06.2017 17:43 — Новости Общества | Tut.by
Суд Центрального района Гомеля оштрафовал нарушительницу на семь базовых величин (161 рубль), также у женщины был конфискован перевозимый в микроавтобусе Ford Transit товар и сам автомобиль, сообщили в пресс-службе областного суда.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Женщина
Первую попытку она предприняла, следуя из Украины в качестве пассажира через пункт пропуска «Новая Гута». Более 170 кг сала было спрятано под вещами на сиденьях, в картонных коробках и в детской люльке. В другой раз гомельчанка на своем Ford Transit пыталась провезти продукт под обшивкой крыши автомобиля.
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Женщина дважды пыталась незаконно провезти через украинско-белорусскую границу сало. Способы выбирала различные, но безрезультатные. В итоге 300 кг продукта были...
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