У гомельчанки конфисковали микроавтобус за контрабанду сала

Суд Центрального района Гомеля оштрафовал нарушительницу на семь базовых величин (161 рубль), также у женщины был конфискован перевозимый в микроавтобусе Ford Transit товар и сам автомобиль, сообщили в пресс-службе областного суда.





Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Женщина дважды пыталась незаконно провезти через украинско-белорусскую границу сало. Способы выбирала различные, но безрезультатные. В итоге 300 кг продукта были конфискованы гомельской таможней.

Первую попытку она предприняла, следуя из Украины в качестве пассажира через пункт пропуска «Новая Гута». Более 170 кг сала было спрятано под вещами на сиденьях, в картонных коробках и в детской люльке. В другой раз гомельчанка на своем Ford Transit пыталась провезти продукт под обшивкой крыши автомобиля.