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Пропавший год назад пятилетний ребенок из Москвы найден в Беларуси

08.06.2017 18:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн — Sputnik. Пятилетнего мальчика, который был похищен в 2016 году в Москве, обнаружен в Беларуси сотрудниками правоохранительных органов, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в июле 2016 года мальчик был похищен из московской квартиры, где он жил вместе с бабушкой и дедушкой, членами религиозного сообщества. Ранее российские СМИ сообщали, что ребенка похитили вместе с мамой.

Российские правоохранители в ходе расследования исчезновения рассматривали версию того, что ребенок мог находиться в Беларуси, поэтому обратились за помощью к белорусским коллегам.

"Установлено местонахождение ребенка на территории республики Беларусь. В настоящее время решается вопрос о возвращении ребенка домой", — отметили в СК РФ.

Следствие установило причастных к похищению, при этом выявлены факты совершения данными лицами других преступлений, в частности против несовершеннолетних. Похитители, которые находились за рубежом, задержаны, решается вопрос об их экстрадиции в Россию.

 
Теги: Минск
 
 
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Причастные к похищению лица находились за рубежом, они задержаны, готовится процедура их экстрадиции в Россию.

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