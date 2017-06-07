Пропавший год назад пятилетний ребенок из Москвы найден в Беларуси

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Пятилетнего мальчика, который был похищен в 2016 году в Москве, обнаружен в Беларуси сотрудниками правоохранительных органов, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в июле 2016 года мальчик был похищен из московской квартиры, где он жил вместе с бабушкой и дедушкой, членами религиозного сообщества. Ранее российские СМИ сообщали, что ребенка похитили вместе с мамой.

Российские правоохранители в ходе расследования исчезновения рассматривали версию того, что ребенок мог находиться в Беларуси, поэтому обратились за помощью к белорусским коллегам.

"Установлено местонахождение ребенка на территории республики Беларусь. В настоящее время решается вопрос о возвращении ребенка домой", — отметили в СК РФ.

Следствие установило причастных к похищению, при этом выявлены факты совершения данными лицами других преступлений, в частности против несовершеннолетних. Похитители, которые находились за рубежом, задержаны, решается вопрос об их экстрадиции в Россию.