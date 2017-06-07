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Ночевал у друга: пропавший 13-летний подросток нашелся в Гомеле

08.06.2017 19:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн — Sputnik. Подросток, который пропал в Гомеле вечером в среду, сам вернулся домой, сообщили Sputnik в правоохранительных органах.

Ночевал у друга: пропавший 13-летний подросток нашелся в Гомеле
© Фото: УВД Гомельского облисполкома
В Гомеле ищут 13-летнего подростка

По словам 13-летнего Ильи Семенчукова, он ночевал у друга. Семья подростка не замечена в неблагополучии.

Как сообщалось ранее, восьмиклассник ушел из дома в неизвестном направлении в среду около пяти вечера.

Пропавшего искали гомельские правоохранители и просили всех, кому что-то известно о местонахождении подростка, рассказать милиции. Сообщение о поиске мальчика разметили многие СМИ.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Мальчик ушел из дома в среду вечером и не вернулся, выяснилось, что ночь он провел у друга.

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