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Пропавшего год назад 5-летнего мальчика из Москвы нашли в Могилеве

08.06.2017 20:02 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Сотрудники уголовного розыска УВД и Могилевского РОВД нашли без вести пропавшего более года назад пятилетнего Якова Зиборова из Москвы, сообщила начальник отдела розыскной работы управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома подполковник милиции Елена Пуцик.

«О том, где находился ребенок, не было известно с марта 2016 года. По информации московской полиции исчезновение ребенка могло носить криминальный характер, следовательно, ему угрожала опасность. По одной из версий правоохранителей из МВД России, мальчик мог находиться на территории Беларуси, поэтому они обратились с поручением о правовой помощи в МВД республики», - сказала Пуцик.

Полицейские отрабатывали все возможные версии, в том числе похищение, убийство, насилие над ребенком и вовлечение его в какую-либо секту, проверяли лица, которые могли быть причастны к его исчезновению.

«7 июня мальчик был обнаружен могилевскими сыщиками на территории Могилевского района в сопровождении гражданина Российской Федерации. Состояние ребенка удовлетворительное. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Он будет передан родственникам», - отметила Пуцик.

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Предполагаемый организатор похищения ребенка задержан на территории Болгарии.

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