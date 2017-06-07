Щит Содружества: как ОДКБ борется с наркотрафиком

Опыт Беларуси в борьбе с наркотрафиком при помощи интернета хотят изучить страны Организации договора о коллективной безопасности. В Минске прошла встреча правоохранителей из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, входящих в ОДКБ, передает «МИР 24».

«В рамках ОДКБ у нас идет работа не только по противодействию ввозу наркотиков, но и по снижению спроса на наркотические вещества. У нас постоянно проводят совещания главные наркологи стран, которые делают все возможное, чтобы по максимуму снизить наркозависимость среди граждан и помочь им справиться с этой болезнью», - отметил заместитель генсекретаря ОДКБ Ара Бадалян.