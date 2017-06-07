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Щит Содружества: как ОДКБ борется с наркотрафиком

08.06.2017 21:59 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Опыт Беларуси в борьбе с наркотрафиком при помощи интернета хотят изучить страны Организации договора о коллективной безопасности. В Минске прошла встреча правоохранителей из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, входящих в ОДКБ, передает «МИР 24».

«В рамках ОДКБ у нас идет работа не только по противодействию ввозу наркотиков, но и по снижению спроса на наркотические вещества. У нас постоянно проводят совещания главные наркологи стран, которые делают все возможное, чтобы по максимуму снизить наркозависимость среди граждан и помочь им справиться с этой болезнью», - отметил заместитель генсекретаря ОДКБ Ара Бадалян.

Собрание народов
 
Теги: Минск
 
 
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Страны-участники ОДКБ обсудили в Минске результаты борьбы с поступлением наркотиков.

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