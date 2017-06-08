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Амриев через журналистов просил политического убежища в Беларуси, а Собчак обратилась к Лукашенко
08.06.2017 23:17 — Новости Общества | Tut.by
Задержанного в Беларуси чемпиона мира по ММА Мурада Амриева вывезли из Добрушского РОВД вечером 8 июня. Кортеж из 5 тонированных автомобилей, в одном из которых был и спортсмен, направился в сторону границы с Россией, сообщают
Чемпион мира по ММА Мурад Амриев, который 6 июня сбежал из здания транспортной прокуратуры в Брянске, где его пытались задержать чеченские силовики, был
Мужчину определили в Добрушский РОВД, где с ним через окно удалось поговорить журналистам «
По данным правозащитника, российский адвокат передал в отделение милиции ходатайство о приобщении к миграционному делу постановления полиции из российского Брянска об освобождении Амриева из-за отсутствия претензий к нему. Документ, однако, не приняли в Добрушском РОВД.
Белорусский адвокат Амриева Анна Павлюк со ссылкой на руководителя РОВД Добрушского района сообщила, что спортсмена повезли в Россию, передает «
Журналисты и адвокаты пытались преследовать кортеж, который увез Амриева, однако это оказалось безуспешным, пишет «
Известная ведущая Ксения Собчак записала
«Мне кажется, крайне важно донести до вас, если он не сможет попасть к вам, то вероятность, что его найдут… те люди, которые за ним охотятся, они уже ждут его в Чечне», — говорит Собчак.
С помощью СМИ с просьбой не допустить экстрадицию Амриева
Боец ММА Мурад Амриев уехал из России в 2013 году — после того, как его, по словам правозащитников, похитили и пытали полицейские в Чечне. Силовики пытались добиться от него показаний на брата, которого некий высокопоставленный чеченский полицейский считает организатором покушения на себя. 4 июня 2017 года Амриева задержали на границе России и Украины — он ехал в Москву за новой визой. Оказалось, что он находится в федеральном розыске за использование подложных документов; по данным Комитета по предотвращению пыток, поводом для этого стала опечатка в его паспорте.
6 июня Амриева формально освободили и повезли на допрос в здание Брянской транспортной прокуратуры. У здания собрались сотрудники ОМОНа, а внутрь зашли два чеченских оперативника, собравшиеся этапировать Амриева в Чечню. По словам его адвокатов, спортсмену удалось воспользоваться «суматохой», выбежать из здания и уехать на машине друзей, подъехавших к зданию. Где он находился после этого, было неизвестно.
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Задержанного в Беларуси чемпиона мира по ММА Мурада Амриева вывезли из Добрушского РОВД вечером 8 июня.
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