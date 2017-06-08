Обсудили насущные вопросы

Вчера в Минске состоялось заседание Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) государств — членов ОДКБ, в котором принял участие заместитель генерального секретаря ОДКБ Ара Бадалян.

Заседание прошло под председательством статс-секретаря — заместителя министра внутренних дел Российской Федерации Игоря Зубова. В работе Координационного совета приняли участие делегации компетентных органов государств — членов ОДКБ, представители Секретариата ОДКБ.

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, члены КСОПН обсудили ситуацию с незаконным производством, распространением и потреблением наркотических веществ в государствах — членах ОДКБ, а также подвели итоги недавно завершившейся международной антинаркотической операции «Канал — Западный заслон». Был рассмотрен ряд вопросов, касающихся подготовки к тактико-специальному учению «Гром‑2017» с антинаркотическими спецподразделениями, выделенными в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Оно запланировано на сентябрь нынешнего года и состоится в Подмосковье.

Также в ходе заседания Координационного совета представитель Секретариата ОДКБ представил информацию об антинаркотическом сегменте операции постоянного действия государств — членов ОДКБ по противодействию преступлениям в сфере информации — «ПРОКСИ».

Соб. инф.