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Им подвластны все стихии

08.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В эти дни полигон Брестский готовит серьезные испытания для участников совместного белорусско-российско-сербского тактического учения «Славянское братство — 2017».

Воинам во время активной фазы учения предстоит выполнить множество учебно-боевых задач: совершить прыжки с парашютом днем и ночью, в том числе на воду, преодолеть водную преграду, продемонстрировать меткость в ходе боевых стрельб, уничтожить условного неприятеля.

Пока же смешанные ротные тактические группы поэтапно отрабатывают каждый эпизод учения. Так, в один из дней сразу две стихии — воздушную и водную — покорили десантники Беларуси и России и спецназ из Сербии.




Занятия по преодолению водной преграды прошли на реке Мухавец в рамках подготовки к активной фазе учения. Для брестских гвардейцев они прошли не на знакомом вододроме полигона, а в фарватере реки.

Как рассказал начальник отделения боевой подготовки 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии подполковник Эдуард Хотенко, «купание» техники состоялось в рамках слаживания ротных тактических групп:

— Для наших водителей река Мухавец незнакома, здесь они впервые совершали плав. Но хочу заметить, что все экипажи с задачей справились. Слаженно вошли в воду, выдвинулись, развернулись, организованно остановились в указанном месте, — резюмировал Эдуард Михайлович. — За время службы военнослужащие нашей бригады приобрели хорошие навыки вождения в сложных условиях местности. В данном случае важна была не скорость выполнения упражнения, а техника вождения. Из нее и складывается оценка водителя.

Управление техникой при преодолении водной преграды имеет свою специфику: движение бронетранспортера по поверхности воды происходит с помощью специального водометного движителя, который механик-водитель должен правильно и вовремя привести в действие.

Ночью интернациональные ротные тактические группы совершили парашютные прыжки из вертолета

Ми‑8МТВ‑5. Для десантников и это испытание привычно.

Заместитель командира Специальной бригады ­Вооруженных сил Сербии полковник Миролюб Чупич на вопрос журналистов об особенностях прыжков в темное время суток для сербских военнослужащих ответил:


Полковник Миролюб Чупич

 
 
Ссылка на источник 24
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