По планам особого периода

С целью проверки уровня подготовленности органов управления и совершенствования профессиональных навыков должностных лиц в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре прошла плановая командно-штабная мобилизационная тренировка. Руководил КШМТ начальник управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майор Андрей Некрашевич.

В течение двух дней офицеры органов управления ОУЦ в специально созданной на тренировку учебной мобилизационной обстановке уточняли принятые решения на выполнение мероприятий перевода воинских частей с мирного на военное время и их всестороннего обеспечения. Участники тренировки получили дополнительные знания и практические навыки в выполнении функциональных обязанностей в особый период.

В плановом мероприятии приняли участие также офицеры военных факультетов и кафедр в вузах страны.

Как отметил генерал-майор Андрей Некрашевич, цели командно-штабной мобилизационной тренировки достигнуты. Хорошая профессиональная обученность должностных лиц учебного центра позволила грамотно отработать все поставленные задачи и определить основные направления дальнейшей работы по совершенствованию боевой и мобилизационной готовности.

Высокое профессиональное мастерство в ходе проведения КШМТ показали гвардии полковник Олег Николаенков, гвардии подполковник Алексей Марков и другие офицеры.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора