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Тренировка лишней не бывает

08.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Недавно с личным составом 2336‑й базы хранения вещевого имущества прошла плановая командно-штабная тренировка, которая стала одним из основных этапов подготовки к предстоящему совместному стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России «Запад‑2017». Руководил КШТ начальник вещевого управления Министерства обороны полковник Вячеслав Шитиков.

В течение двух дней в пункте постоянной дислокации отрабатывались вопросы практического применения подразделений базы по всестороннему обеспечению войск материальными средствами, получения и распределения их запасов в различных условиях тактической обстановки.

Как отметил полковник Вячеслав Шитиков, цель командно-штабной тренировки достигнута полностью. Офицеры управления во главе с начальником 2336‑й базы хранения вещевого имущества полковником Олегом Дышлёнком получили хорошие практические навыки в выполнении своих функциональных обязанностей в ходе решения задач по предназначению.

При отработке вопросов КШТ высокий уровень профессиональной подготовки в проведении расчетов и отработке боевых документов показали заместитель начальника базы — начальник учетно-операционного отдела майор Андрей Лобаненко, заместитель начальника штаба по мобилизационной работе старший лейтенант Артём Ткаченко и другие офицеры.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора

 
 
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Недавно с личным составом 2336‑й базы хранения вещевого имущества прошла плановая командно-штабная...

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