Его батальон

Среди правофланговых офицеров 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, на которых равняется весь воинский коллектив, — командир отдельного гвардейского механизированного батальона гвардии майор Сергей Шилин.





Сергей Владимирович родился в Гомеле в 1985 году. С детских лет будущему защитнику Отечества нравилось все, что связано с армией.

— Потому и решил я связать свою судьбу с Вооруженными Силами, — рассказывает офицер.

После окончания пятого класса Сергей поступил в Минское суворовское военное училище.

— Курсовой офицер майор Виталий Семёнов привил нам любовь к мотострелковым войскам, дал хорошую «пехотную» закалку и воспитал настоящими мужчинами, — с благодарностью вспоминает Сергей Владимирович годы учебы.

Именно тогда у героя этих заметок и были заложены такие качества, необходимые настоящему мужчине и офицеру, как твердость характера, честность, собранность, дисциплинированность, исполнительность, умение держать слово, отвечать за свои поступки, ценить время и настоящую мужскую дружбу. Затем были годы учебы на общевойсковом факультете Военной академии.

После выпуска Сергей Шилин стал командиром мотострелкового взвода в механизированном батальоне 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Гвардии лейтенант быстро нашел свое место в прославленном воинском коллективе, завоевал авторитет у командиров и подчиненных. Он с первых дней активно перенимал опыт у командира роты гвардии старшего лейтенанта Ивана Чертова и других офицеров батальона.

Уже в следующем году молодой офицер был назначен на должность командира роты и вскоре принял участие в комплексном оперативном учении «Осень‑2008». Мотострелковое подразделение офицера Сергея Шилина стало тогда единственным из всего гвардейского соединения, которому довелось принять участие в КОУ. Ротный и его подчиненные достойно справились со всеми задачами. Умело действуя на Гожском полигоне, мотострелки продемонстрировали высокий уровень воинского мастерства, слаженность и полевую выучку. Сергею Владимировичу по итогам учения было досрочно присвоено очередное воинское звание.

Потом было еще много других ответственных мероприятий подготовки войск — учения «Щит Союза» 2011-го и 2015 годов, «Запад‑2013». В декабре 2010 года Сергей Владимирович был назначен на должность заместителя командира батальона, а в 2013 году стал командиром кадра механизированного батальона. С 2014 года он — командир гвардейского механизированного батальона. В результате проводимых организационно-штатных мероприятий в 2015 году батальон стал отдельным.

Воинская часть, возглавляемая гвардии майором Сергеем Шилиным, — традиционно в числе флагманов. Так, один из экипажей из состава отдельного гвардейского механизированного батальона гвардии майора Сергея Шилина недавно стал лучшим, заняв первое место на этапе отбора Вооруженных Сил Республики Беларусь на международный конкурс «Суворовский натиск».

Командование высоко ценит комбата Шилина. В минувшем году заслуги офицера были отмечены государственной наградой — медалью «За безупречную службу» ІІІ степени. А в мае нынешнего года за усердие и отличие по службе, достигнутые успехи в служебной деятельности и проявленную при этом разумную инициативу гвардии майор Сергей Шилин был награжден ценным подарком от министра обороны Республики Беларусь. По заслугам и честь!

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора