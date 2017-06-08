Новая высота Павла Хотько

Для начальника командного пункта радиотехнического центра в/ч 25886 старшего лейтенанта Павла Хотько последнее тактическое учение, в котором он принимал участие, стало своего рода экзаменом. Молодой офицер проходил стажировку перед назначением на должность заместителя начальника штаба воинской части. И сейчас он уже назначен на эту должность.

На учении Павел командовал взводом охраны и обороны тех сил и средств, которые вышли в назначенный район. Судя по тому, какой строгий контроль действовал у въезда в полевой лагерь, как была налажена служба секретов и патрулей, с этой миссией офицер справился успешно. Его подчиненные из состава подразделения материально-технического обеспечения, на которых были возложены охрана и оборона автоколонны и расположения полевого лагеря, дважды отразили нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника (на марше и в темное время суток).



Впрочем, и повседневная служба старшего лейтенанта Павла Хотько отличается высокой ответственностью. Должность начальника командного пункта требует оперативного принятия взвешенных решений. Приходится быть координатором действий операторов сразу нескольких радиолокационных станций. По сути, начальник КП — тот же самый оперативный дежурный. И любая ошибка может обойтись слишком дорого. Но Павлу удалось доказать, что знаний и опыта при решении сложных учебно-боевых задач у него накопилось достаточно. К примеру, в феврале текущего года командование отметило его профессионализм в ходе обеспечения боевой работы авиации во время учения на полигоне Полесский.

— Родом я из Борисова, — рассказал старший лейтенант. — Там, как известно, проживает немало семей военнослужащих. В такой семье я родился и вырос. Отец служил в армии прапорщиком. И о любой другой профессии, кроме военного, с детских лет я не мечтал. В школу, в которой учился, часто приезжали представители Военной академии, интересно рассказывали и о вузе, и о перспективах службы в Вооруженных Силах. Их выступления я всегда слушал с большим вниманием. А когда в школе создали военно-патриотический класс, стал одним из первых его учащихся. В 2008 году я стал курсантом авиационного факультета Военной академии. Начал учебу по специальности «управление воздушным движением и боевое управление авиацией».

Местом службы молодого выпускника академии стал полесский райцентр Лунинец. Павел быстро овладел специальностью, освоился в воинском коллективе. Он постоянно совершенствует свои знания и навыки, осваивает технические новинки, поступающие в радиотехнические войска. Умело обучает личный состав работе с радиоэлектронной техникой. И вот теперь перед старшим лейтенантом Хотько замаячила новая перспектива.

— О том, что служить пришлось не в авиационной, а в радиотехнической воинской части, я ничуть не жалею, — подчеркнул Павел. — В нашем дружном офицерском коллективе сложились замечательные отношения. Служба по-настоящему радует. Как специалист стараюсь все время самосовершенствоваться, развивать собственный кругозор. Ведь без этого нельзя достигнуть новых высот.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова