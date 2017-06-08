На пути к заветной цели

В 83‑м отдельном ордена Красной Звезды инженерно-аэродромном полку, которым командует полковник Василий Бакач, большое внимание уделяется становлению и поддержке молодых офицеров. Об этом я как психолог отделения идеологической работы могу заявить с гордостью. Придя «зеленым» лейтенантом год назад, я получил в полку помощь и поддержку товарищей. Такую же поддержку мы оказываем тем, кто совсем скоро станет офицером. Сержант Евгений Кудин уже во второй раз проходит войсковую стажировку в должности психолога батальона нашего полка.

Будущий офицер проявил инициативу в различных направлениях идеологической работы.