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На пути к заветной цели

08.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В 83‑м отдельном ордена Красной Звезды инженерно-аэродромном полку, которым командует полковник Василий Бакач, большое внимание уделяется становлению и поддержке молодых офицеров. Об этом я как психолог отделения идеологической работы могу заявить с гордостью. Придя «зеленым» лейтенантом год назад, я получил в полку помощь и поддержку товарищей. Такую же поддержку мы оказываем тем, кто совсем скоро станет офицером. Сержант Евгений Кудин уже во второй раз проходит войсковую стажировку в должности психолога батальона нашего полка.

Будущий офицер проявил инициативу в различных направлениях идеологической работы.


Сержант Евгений Кудин беседует с рядовым
Владимиром Калеником

 
 
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В 83‑м отдельном ордена Красной Звезды инженерно-аэродромном полку, которым командует полковник Василий...

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