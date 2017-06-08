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Тяжелые ракеты «Сармат» разместят под Красноярском и Оренбургом

08.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Новые баллистические ракеты тяжелого класса РС‑28 «Сармат» первыми получат дивизии РВСН под Красноярском и Оренбургом, сообщил RNS со ссылкой на Мин­обороны России.

— Завершается разработка ракетного комплекса «Сармат» шахтного базирования с тяжелой ракетой. Он заменит «Воеводу» в Ужурской ракетной дивизии (Красноярский край) и Домбаровском позиционном районе в Восточном Оренбуржье, — сообщили в военном ведомстве. Козельская ракетная дивизия продолжает перевооружение на ракеты РС‑24 «Ярс».

Напомним, принятие жидкостной ракеты «Сармат» на вооружение запланировано на 2020 год. Она будет нести до 10 тонн полезной нагрузки, а запас мощности позволит МБР, по выражению замминистра обороны России Юрия Борисова, «летать через оба полюса».

— Это очень серьезное оружие, и его серьезно побаиваются, — заметил Юрий Борисов.

Двухступенчатая жидкостная ракета массой около 100 тонн оснащена мощным комплексом преодоления ПРО и системой индивидуального разведения боевых блоков. По мнению американских экспертов, «Сармат» станет самым совершенным и мощным оружием в своем классе. Одной ракеты будет достаточно для уничтожения небольшого государства.

Двигатель и гиперзвуковая боеголовка «Сармата» уже испытаны. Сейчас ракета проходит тесты в комплексе.

 
 
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Новые баллистические ракеты тяжелого класса РС‑28 «Сармат» первыми получат дивизии РВСН под Красноярском...

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