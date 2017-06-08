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Приседания с собаками: новый флешмоб набирает популярность в соцсетях

08.06.2017 20:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн — Sputnik. Сторонники здорового образа жизни запустили флешмоб в социальных сетях, его участники занимаются фитнесом вместе со своими питомцами.

Акция называется Squat Your Dog ("Приседай со своей собакой"). Пользователи соцсетей публикуют фото и видео, на которых выполняют упражнения, держа в руках своих домашних животных. Все публикации объединены хештегом #SquatYourDog.

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