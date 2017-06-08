Дожди закончились. Погода в Гомеле в выходные

Погода в областном центре наконец-то нормализуется и будет больше похожа на летнюю.





В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, но солнце будет радовать гораздо чаще, чем прятаться в облаках. Ночью возможен туман. Порывы ветра до 10 м/с.

Дневная температура — около +21° С, ночью — до +15° С.

Погода в Гомеле и области.