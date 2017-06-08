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Дожди закончились. Погода в Гомеле в выходные
09.06.2017 07:04 — Новости Общества | Tut.by
Погода в областном центре наконец-то нормализуется и будет больше похожа на летнюю.
В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, но солнце будет радовать гораздо чаще, чем прятаться в облаках. Ночью возможен туман. Порывы ветра до 10 м/с.
Дневная температура — около +21° С, ночью — до +15° С.
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Погода в областном центре наконец-то нормализуется.
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