Российский кредит, отстранение министра, модели Playboy и странные балерины - все за вчера

Доброе утро!

«Моя жизнь

До тебя была без любви

Где была ты — не знал я, и

Просто ни-ни

Все эти дни".

Звучит как бред? А это, между прочим, универсальный текст поп-песни . Приблительно такие же «хиты» о любви вы ежедневно слушаете по радио по дороге на работу. Берегите свои уши.





ВАЖНОЕ

Российский к редит в 700 млн долларов мы можем получить вот-вот — уже до конца июня. Таким образом Беларусь сможет реструктуризировать свою задолженность по платежам в адрес Евразийского фонда стабилизации и развития и ранее выданному российскому кредиту.

Стало известно о том, что глава Минприроды Андрей Ковхуто отстранен от работы , в отношении него расследуется уголовное дело. Министра подозревают в служебном подлоге.

БГУ поднялся на 20 позиций в рейтинге лучших университетов мира: теперь он на 334-м месте среди 30 тысяч вузов — и это самая высокая позиция белорусского университета за всю историю участия в международных рейтингах.

Двух учителей из Молодечно будут судить за смерть школьницы на уборке картошки. 44-летняя учительница физики и 32-летняя учительница иностранного языка сопровождали 20 учеников на поле для уборки картофеля и должны были обеспечить безопасность жизни и здоровья несовершеннолетних — как в пути, так и во время уборки. Но учительницы, как оказазалось, не проявили внимательность и предусмотрительность, ненадлежаще исполнили свои обязанности.

ПОПУЛЯРНОЕ

В Беларуси задержали чемпиона мира по ММА Мурада Амриева. В течение суток его должны экстрадировать в Россию. История, связанная с именем бойца, бежавшего сначала из Чечни, а потом из здания прокуратуры в Брянске, похожа на сценарий для боевика. Рассказываем, кто такой Амриев и от чего он бежал .

В первые выходные лета прогрессивная молодежь Минска «зачекинилась» на Зыбицкой и Октябрьской, взбодрилась чашкой капучино, закрепила эффект бокалом коктейля и, вероятно, разъехалась по домам на Uber. 20 лет назад расклад тусовок был другим: на Паниковке, Аллейке или Художке. Вспоминаем, где и как 20 лет назад тусовалась столичная молодежь .





Модели Playboy не бывают «бывшими». В качестве доказательства того, что красота не стареет, издание представило серию снимков , для которых снова позировали девушки 1970−90-х.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Белорусы с телефонами на Android и карточками Visa теперь могут бесконтактно расплачиваться за товары и услуги с помощью своего смартфона. Сделать это можно через платежные терминалы с бесконтактной технологией Visa pay Wave. Правда, они сейчас установлены далеко не везде. FINANCE.TUT.BY попытался расплачиваться за товары и услуги с помощью смартфона .

В три года Егор Куницкий научился читать, в четыре — получил в подарок глобус. Сейчас он знает столицы 196 стран мира, с легкостью угадывает государства по их очертанию на карте и готовится к олимпиаде по географии за 7 класс. А ведь Егору всего шесть лет! Рассказываем об удивительном ребенке .





В Минске, оказывается, есть несколько балетных школ для взрослых: прийти туда может человек любого возраста и комплекции, но чаще всего на занятия записываются женщины от 25 до 40 лет. Какая мотивация у тех, кто часами работает у балетного станка, зная, что не выйдет на большую сцену? Вот как происходит превращение «обычной женщины» в балерину .

А здесь у нас репортаж из деревни, где сгорел 300-летний храм . «Ой, горачка-горачка. Два дні ўжо плачу па гэным касцёле. А як жа гэта так? Што ж мы будзем рабіць тут без касцёлачка нашага?.. Дык нас там хрысцілі, бацькоў маіх вянчалі, усё жыццё прайшло разам з гэным касцёлам, а хаваць як будуць?» — причитают местные.





Все новости четверга, 8 июня

Кстати. В куске янтаря возрастом 99 миллионов лет обнаружили останки детеныша древней птицы — и птенец, знаете ли, неплохо сохранился . И нам хотелось бы снова увидить вас в добром здравии после выходных.

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY