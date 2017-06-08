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Российский кредит, отстранение министра, модели Playboy и странные балерины - все за вчера
09.06.2017 07:10 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
«Моя жизнь
До тебя была без любви
Где была ты — не знал я, и
Просто ни-ни
Все эти дни".
Звучит как бред? А это, между прочим,
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Модели Playboy не бывают «бывшими». В качестве доказательства того, что красота не стареет,
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В три года Егор Куницкий научился читать, в четыре — получил в подарок глобус. Сейчас он знает столицы 196 стран мира, с легкостью угадывает государства по их очертанию на карте и готовится к олимпиаде по географии за 7 класс. А ведь Егору всего шесть лет!
В Минске, оказывается, есть несколько балетных школ для взрослых: прийти туда может человек любого возраста и комплекции, но чаще всего на занятия записываются женщины от 25 до 40 лет. Какая мотивация у тех, кто часами работает у балетного станка, зная, что не выйдет на большую сцену?
А здесь у нас
Кстати. В куске янтаря возрастом 99 миллионов лет обнаружили останки детеныша древней птицы — и птенец, знаете ли,
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Кстати. В куске янтаря возрастом 99 миллионов лет обнаружили останки детеныша древней птицы - и птенец, знаете ли, неплохо сохранился. И нам хотелось бы снова увидить...
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