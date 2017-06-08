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Тепло и немного дождя. Погода в Витебске в выходные
09.06.2017 07:58 — Новости Общества | Tut.by
В выходные будет тепло, но без дождей не обойдется,
В субботу, 10 июня, температура воздуха ночью в Витебске +9…11°С, днем +19…21°С. Во второй половине дня возможен дождь.
Такая же погода сохранится и в воскресенье.
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В выходные будет тепло, но без дождей не обойдется, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.
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