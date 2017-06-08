Под Жлобином на деревенском огороде нашли медальон солдата, пропавшего без вести в августе 1941

Житель деревни Завод Жлобинского района решил поставить забор. Выкапывая ямы под столбики ограждения, он наткнулся на человеческие останки. Сразу вызвал милицию, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».

Сотрудники, приехавшие на вызов, продолжили раскопки и обнаружили металлический предмет, напоминающий гранату.

— Через некоторое время к работе приступила саперно-пиротехническая группа войсковой части 5527. Командир группы капитан Павел Маркелов вместе с подчиненными извлек из земли на поверхность один запал и две ручные гранаты советского производства времен Великой Отечественной войны РГД-33 и Ф-1, а также медальон, — рассказал Александра Герасименок, официальный представитель внутренних войск МВД.

Вместе с гранатами был обнаружен военный футляр. В нем находились документы на имя красноармейца Каримуллина Гумара Гарифуловича (возможно Гарифович) 1921 года рождения, уроженца поселка Кукмор Татарской АССР.

Сотрудники внутренних войск предполагают, что солдат погиб в августе 1941 года, когда в районе деревни Завод проходили оборонительные бои. С тех пор, если судить по военной справке, он считался пропавшим без вести. Теперь поисками родных погибшего военнослужащего займется управление по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил.