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Под Жлобином на деревенском огороде нашли медальон солдата, пропавшего без вести в августе 1941

09.06.2017 08:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Житель деревни Завод Жлобинского района решил поставить забор. Выкапывая ямы под столбики ограждения, он наткнулся на человеческие останки. Сразу вызвал милицию, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

Сотрудники, приехавшие на вызов, продолжили раскопки и обнаружили металлический предмет, напоминающий гранату.

— Через некоторое время к работе приступила саперно-пиротехническая группа войсковой части 5527. Командир группы капитан Павел Маркелов вместе с подчиненными извлек из земли на поверхность один запал и две ручные гранаты советского производства времен Великой Отечественной войны РГД-33 и Ф-1, а также медальон, — рассказал Александра Герасименок, официальный представитель внутренних войск МВД.

Вместе с гранатами был обнаружен военный футляр. В нем находились документы на имя красноармейца Каримуллина Гумара Гарифуловича (возможно Гарифович) 1921 года рождения, уроженца поселка Кукмор Татарской АССР.

Сотрудники внутренних войск предполагают, что солдат погиб в августе 1941 года, когда в районе деревни Завод проходили оборонительные бои. С тех пор, если судить по военной справке, он считался пропавшим без вести. Теперь поисками родных погибшего военнослужащего займется управление по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил.

 
 
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Сотрудники внутренних войск предполагают, что солдат погиб в августе 1941 года, когда в районе деревни Завод проходили оборонительные бои. С тех пор, если судить по...

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