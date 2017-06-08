Правозащитники: боец ММА Амриев экстрадирован из Беларуси в Россию

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Задержанный в Беларуси спортсмен из РФ Мурад Амриев, находившийся в межгосударственном розыске, был накануне экстрадирован из республики, сообщили российские правозащитники.

Амриев был задержан в минувший четверг в пункте пропуска Веселовка при попытке выезда из Беларуси. Сотрудники погранслужбы установили, что россиянин находится в межгосударственном розыске за использование поддельного документа и передали спортсмена для дальнейшего разбирательства правоохранительным органам.

Экстрадирован в тот же день

Задержанного передали российской стороне уже вечером четверга, написал в своем аккаунте в Facebook российский правозащитник Олег Хабибрахманов. По его словам, автомобиль с Амриевым выехал из Добрушского РОВД и пересек белорусско-российскую границу, однако дальнейший путь машины установить не удалось.

"Границу пересекали, находясь в полном неведении относительно местонахождения Амриева. В этом неведении находимся и сейчас", — написал Хабибрахманов.

Официального подтверждения об экстрадиции Амриева не поступало ни от белорусских, ни от российских правоохранительных органов.

Попытка получить убежище

Ранее стало известно, что Амриев, находясь в РУВД, попытался попросить политическое убежище в Беларуси, однако сделать ему этого не удалось.

Родители спортсмена записали видеообращение с просьбой не экстрадировать их сына в Чеченскую республику, заявив о том, что на родине его ждет смертельная опасность.

"Помогите, пожалуйста, предотвратить это этапирование", — говорится в обращении.

Как Амриев оказался в Беларуси

Спортсмен несколько лет жил в Киеве и отправился в Москву для получения визы, однако на украинско-российской границе был задержан — оказалось, что он находится в межгосударственном розыске за использование поддельных документов. 6 июня он сбежал из здания транспортной прокуратуры в Брянске и уехал в Беларусь на автомобиле друзей.