Правила приема в вузы Беларуси могут пересмотреть

Правила приема в высшие учебные заведения Беларуси могут пересмотреть, заявил в четверг вице-премьер республики Василий Жарко в ходе заседания комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2017 году.



© Sputnik / Виктор Толочко Вице-премьер: после проверки заданий ЦТ возникло много вопросов

Жарко в четверг провел заседание соответствующей комиссии — в ходе него он поднял тему репетиционного и централизованного тестирования, "блатов" при поступлении в вузы и некоторые другие. Какие реформы могут ждать белорусских абитуриентов в 2018-м — в материале Sputnik.

РТ могут сделать бесплатным

Репетиционное тестирование проходит на протяжении учебного года в несколько этапов — в его рамках абитуриенты могут сдать "пробное ЦТ" и проверить свои знания, а заодно и умение решать тестовые занятия. Как и само ЦТ, репетиционное тестирование сдается платно — по 2,3 рубля.

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"Согласитесь, не каждый сельский выпускник имеет возможность приехать в город для участия в таком тестировании, в том числе по материальным соображениям", — заявил в четверг Жарко.

По словам вице-премьера, необходимо рассмотреть возможность того, чтобы репетиционное тестирование сдавали или бесплатно, или чтобы школьникам выдавались льготы.

ЦТ продолжают совершенствовать

После анализа заданий централизованного тестирования весной власти остались недовольны: "возникло много вопросов по поводу соответствия тестов учебным программам". Вопросы вызывает сложность заданий и присутствие в них того, чего не было в школьных учебниках.

"По итогам вступительной кампании проведем еще раз такой анализ — без спешки, с привлечением практиков. Тест должен соответствовать программе средней школы. И тогда все учащиеся — выпускники и школы, и гимназии, и лицея — будут в равных условиях", — сказал в четверг Жарко.

По мнению вице-премьера Беларуси, корреляция между баллами аттестата и централизованного тестирования должна составлять 70-80%.

Кроме этого, отметил Жарко, в следующем году всерьез задумаются и об изменениях в правила приема в белорусские вузы. Напомним, в прошлый раз подобные изменения произошли в 2017-м >>

Как может поменяться жизнь абитуриентов?

Неоднократно властями анонсировалась возможность введения вместо ЦТ по ряду предметов устного экзамена — например, по истории или другим гуманитарным наукам. Поддерживал эту идею и президент Беларуси Александр Лукашенко, однако уже полгода никто не реализовывает подобный замысел.

Осенью 2017-го в Беларуси бурно обсуждалось и введение нового типа выпускных и приемных экзаменов — так называемого Национального экзамена, однако эта идея пока также "заглохла" — сразу после смены министра образования.

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