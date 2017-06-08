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Книгу соболезнований откроют сегодня в посольстве Ирана в Минске

09.06.2017 09:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июн — Sputnik. Книга соболезнований в связи с гибелью иранских граждан во время террористического акта в Тегеране будет открыта в посольстве Ирана в Минске, сообщили в иранской дипмиссии.

7 июня в Тегеране в результате террористических атак погибли около 20 человек и более 40 пострадали.

Книгу соболезнований откроют сегодня в посольстве Ирана в Минске
© REUTERS TIMA
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"Книга соболезнований в память о погибших будет открыта в задании посольства 9 июня с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00", — сообщили Sputnik в пятницу в дипмиссии.

Там уточнили, что здание посольства располагается по адресу Старовиленский тракт, 41а, любой желающий может в это время прийти и высказать в книге слова сочувствия родным и близким погибших граждан Ирана.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой пресс-службу главы белорусского государства, президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани, родным и близким погибших в результате терактов в этой стране, отметив, что Беларусь скорбит о жертвах терактов.

Ранее сообщалось, что четыре человека в женской одежде в среду утром открыли огонь в здании иранского парламента, один из нападавших совершил самоподрыв. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни.

 
Теги: Минск
 
 
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