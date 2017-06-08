Амриев сегодня утром под конвоем выслан из Беларуси

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Задержанного в Беларуси спортсмена из России Мурада Амриева, находившегося в межгосударственном розыске, выслали из Беларуси.

"Было получено предписание генпрокуратуры Беларуси, и на его основании он был выслан из страны", — сообщил Sputnik в пятницу информированные источники в белорусских правоохранительных органах.

По словам собеседников агентства, это была не экстрадиция. Он был выслан из страны под конвоем. "Высылка произошла в пятницу рано утром", — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что компетентные органы Беларуси не получали прошения Амриева о предоставлении убежища.