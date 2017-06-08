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Амриев сегодня утром под конвоем выслан из Беларуси
09.06.2017 09:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июл — Sputnik. Задержанного в Беларуси спортсмена из России Мурада Амриева, находившегося в межгосударственном розыске, выслали из Беларуси.
"Было получено предписание генпрокуратуры Беларуси, и на его основании он был выслан из страны", — сообщил Sputnik в пятницу информированные источники в белорусских правоохранительных органах.
По словам собеседников агентства, это была не экстрадиция. Он был выслан из страны под конвоем. "Высылка произошла в пятницу рано утром", — сказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что компетентные органы Беларуси не получали прошения Амриева о предоставлении убежища.
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В компетентных органах Беларуси не подтвердили информацию о том, что данный гражданин обращался за предоставлением убежища.
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