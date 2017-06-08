Пивная кружка Лаврова хранится у друзей в Минске

К Международному дню друзей Sputnik пообщался с директором ресторана-пивоварни "Друзья" Юрием Приемко – о выборе названия ресторана, дружественной атмосфере, конкуренции и о гостях, чьи именные кружки хранятся в ресторане.

Официант – не чужой человек

И пусть "Друзья" работают уже три года, но вопросы про название и концепцию директору продолжают задавать.

"На самом деле, при выборе названия мы ориентировались на два фактора: первый – расположение (у парка Дружбы Народов – Sputnik), и второй – концепция", – пояснил Приемко.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Ресторан "Друзья"

По словам собеседника Sputnik, во многом концепция основывается на ознакомлении с пивной культурой Европы, а отдых за кружкой пива, как правило, проходит в компании друзей. "То есть с теми, кто принимает тебя таким, какой ты есть, где не нужно казаться кем-то, а можно быть самим собой", – добавил Приемко.

"Мы в этом плане не классический ресторан – наши официанты не дистанцируются от гостя: они могут пообщаться с ним, пошутить, а не только принять заказ", – привел пример директор ресторана.

Признал собеседник Sputnik и то, что от подобного заведения гости, как правило, ожидают в первую очередь не пафоса, а уюта и дружественной обстановки.

Друзья в "Друзей" друзей водят

У заведения, конечно же, есть свои постоянные клиенты – с ними здесь все давно знакомы, а истории о них знает и директор. Как рассказал Приемко, одна интересная кампания из Беларуси, России и Украины выбрала "Друзей" своим местом встречи, где проводят время и даже завели именные кружки.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Стеллаж с именными кружками

"И мои друзья сюда приходят. И в этом плане мне очень удобно – из кабинета вышел: и уже в ресторане. А проводить время в других местах даже не успеваю из-за количества работы. Наш ресторан самый крупный в стране, и приходится держать марку", – признался Приемко.

Впрочем, с конкурентами он знаком, но предпочитает поддерживать такие же дружественные отношения – конкуренция, уверен Приемко, идет только на пользу, потому что стимулирует развитие и применение инноваций.

"И я понимаю, что даже самые постоянные и лояльные гости, наши настоящие друзья, не будут ходить только к нам. Ревности какой-то нет к тому, что могут посещать другие заведения. Главное, что они возвращаются", – заверил директор.

Международные мосты дружбы

"Нашими частыми гостями стали не только иностранные туристы, у нас отдыхают и представители официальных делегаций, консулы и дипломаты. Тесные отношения установились с посольством Чехии, и это не удивительно, ведь сама пивоварня чешского производства и все технологические процессы выстраивались под руководством профессиональных пивоваров из Чехии. Заместитель министра промышленности Чехии, будучи с официальным визитом в Минске, посетил ресторан и смог оценить пиво и блюда чешской кухни", – привел пример Приемко.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Главная достопримечательность ресторана-пивоварни

Хорошая память осталась от посещения ресторана министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

"Стол ведь сближает, да и дружественная атмосфера – самое то для переговоров и обсуждений", – отметил директор "Друзей".

Как вспомнил Приемко, главы МИД высоко оценили светлый лагер, а их общение продолжалось при работающем ресторане: наравне со всеми. В ресторане до сих пор хранятся их именные кружки с автографами, увидеть которые может каждый желающий.

"Дружба и взаимопонимание – это то, что сейчас так необходимо всем нам", – заключил Приемко.

Отметят в ресторане и Международный день друзей – хотя в пятницу и так всегда проходит множество мероприятий.