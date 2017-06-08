Мнение. Мифы вступительной кампании, или Сдать экзамены в гимназию - и разочароваться

Сын поступил: хорошая гимназия в районе проживания — вариант ездить за тридевять земель ради «более престижного и именитого» учебного заведения в семье даже не рассматривали, — максимально возможный балл 60 (три «десятки» по русскому, математике и белорусскому, и три годовые «десятки» по тем же предметам), средний балл за год 10,0. Списков зачисленных еще нет, но и поводов для волнения — уже тоже. Рассказываю, что в этой кампании меня разочаровало, и с какими мифами о поступлении в гимназию я распрощалась.

Я должна вас предупредить: это мнение неправильной (или наоборот?) матери школьника. Мнение человека, который не готовил ребенка к экзаменам и примеры работ по всем предметам увидел за день до испытаний. Мнение матери, которая никогда не делала уроки со своими детьми, искренне считая, что неверие в их способность самостоятельно осилить школьный минимум — это неуважение и к ним, и к себе. Да и вообще: «Летчик водит самолеты — это очень хорошо. Повар делает компоты — это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори, есть учительница в школе» ©. А мама должна любить и воспитывать детей, а не проходить с ними школьную программу. Это — мнение матери, которая изначально выстраивала для себя цепочку событий следующим образом: «если ты хорошо учишься — ты поступаешь в гимназию», а не «ты поступаешь в гимназию — и ради этого мы с тобой, ткачихой, поварихой и сватьей бабой Бабарихой четыре года убиваемся с диктантами и контрольными». И да, если бы мой ребенок экзамены не сдал, он бы вернулся в свою «школу у дома». Да, не в гимназии, зато без дергающегося глаза.

Миф № 1. В гимназии отбирают лучших

Забудьте. В гимназии берут тех, кто смог усвоить программу начальной школы. Именно такой вывод напрашивается после изучения экзаменационных работ: в них нет ничего сложного, ничего, выходящего за рамки школьной программы. Никаких «задач со звездочками», упаси господи. Более того, например, экзаменационный диктант по русскому в этом году едва ли даже был построен на программе четвертого класса: ради интереса я попросила коллегу написать его со своей третьеклашкой-отличницей. Ни одной ошибки.





Так же — практически на одни «десятки» — его написали абитуриенты нашей столичной гимназии. Не проверка знаний, а конкурс чистописания какой-то, ей-богу. Но о чистописании поговорим чуть позже.

«Будут резать на мове и математике», — зашептались мамы на школьном крыльце. Забегая вперед скажу — контрольные по мове и математике в нынешнем году были такими же простыми, как и по русскому. А мне-то казалось, что гимназии не для всех — для действительно одаренных или трудолюбивых мотивированных школьников.

Миф № 2. Детей на экзаменах нещадно «режут», чтобы…

Далее вариантов много: снизить проходной балл в отдельно взятые гимназии, отсеять неугодных и взять «своих», чтобы слишком хорошо не писали — гимназия все-таки… Как мать ребенка, знающего школьную программу на 100% и еще немного, ответственно заявляю: никто никого ни на чем не режет. Если ребенок написал без ошибок — это 10 баллов. И никак иначе.

В нашей гимназии в принципе нет «началки» — поэтому все абитуриенты «чужие», ко всем отношение априори объективное.

Миф № 3. Дети из прогимназий лучше подготовлены, их все четыре года «натаскивают» на поступление

Первая часть утверждения — абсолютная ерунда. Мой ребенок учился в «школе у дома», у учителя, которую мы не выбирали — но с которой по-человечески повезло, его годовые «десятки», как видим, объективно подтверждены десятками же экзаменационными. Кстати, еще трое детей из нашей же «школы у дома», поступающие в нашу же гимназию, получили свои же 9−10 и на экзаменах. Некоторые дети же из прогимназий сдавали испытания хуже. Со второй частью утверждения по объективным причинам не могу ни согласиться, ни поспорить. Но размышляю со стороны: чего же вы все так стремитесь отдать своих детей в 1 класс именно прогимназии, а не «школы у дома», а потом жалуетесь, что дети в стрессе — это раз, оценки за год им намеренно занижают, чтобы они не сдали экзамены хуже, — это два? Идите в обычные школы, раз их выпускникам потом легче!



Фото носит иллюстративный характер

Миф № 3. Получить в гимназической «началке» 10 за год по экзаменационному предмету нереально — учителей наказывают, если результаты поступления потом ниже

Дочь моей приятельницы имеет три «десятки» по «поступательным» предметам, закончив началку одной из самых популярных столичных гимназий. Потому что объективно талантливая умничка. Экзамены она, кстати, тоже сдала на 10-ки — по той же причине. Учителя, с которыми я говорила, в один голос уверяли: поинтересоваться, в чем дело, могут лишь, если ребенок с годовой «десяткой» сдает экзамен на 4 — то есть демонстрирует тотальное незнание предмета. Да и то: не наказать — поинтересоваться.

Миф № 4. Все эти «отступы», «клеточки», исправления, зачеркивания на экзаменах очень важны

Нет. Если ребенок на экзамене по математике напишет «Атвет» — это исправят, но балл не снизят. Если в диктанте по белорусскому напишет «чорныя, а белыя буслы» вместо «чорных i белых» — это исправят, но балл не снизят. Еще раз повторяю: никто ни к чему не придирается, лишиться балла или двух можно лишь за ошибку на месте орфограммы или же исправления там же. То есть написал ребенок «карова», подумал — и исправил на -о-. «Не уверен, не знает словарное слово», — посчитает комиссия. И что, будет несправедливо? Клеточки никто не считает, правильную нумерацию заданий никто не проверяет.



Фото носит иллюстративный характер

Миф № 4а. Система оценивания направлена против ребенка

Да более лояльной системы сложно себе представить — по крайней мере людям, когда-то учившимся с 5-балльной шкалой оценок! Вообще не решили два первых задания из пяти на экзамене по математике? Не переживайте, за три оставшихся вполне можно получить 9! Да, вы правильно прочли — 9 (то есть пятерку!) за три решенных задания из пяти! Допустили в диктанте грубую ошибку? Это 8 (то есть тоже пятерка, хоть и с минусом)! У моего ребенка в диктанте по мове было исправление: второпях пропустил слово, при проверке заметил и аккуратно написал его над строкой. Сын был готов получить 9 — но нет, 10. И вот это, на мой взгляд, правильно: оценивать нужно знания и снимать баллы за ошибки, а не зачеркивания и прочие «косяки» оформления.



Фото носит иллюстративный характер

Миф № 5. «Мы» должны сделать все и поступить

«Мама, мама! Мы поступили!» — у списков с оценками за последний экзамен раздавались восторженные крики. Вам кажется, в трубку кричал ребенок? Нет — взрослая женщина лет на вид эдак около сорока. Поступили, получается, «они»: мама и бабушка. Ну и ребенок, конечно, хотел он того или нет. «Мы» учили, «мы» готовились, «мы» писали и решали. Простите, но — мне жаль вас: я закончила школу еще 20 лет назад и распрощалась с ней навсегда. Займитесь и вы «взрослыми» делами. Дайте своему ребенку право на его учебу, его жизнь, его ошибку. Дайте ему возможность учиться так, как он может и хочет, признайте за ним право быть балбесом, разгильдяем и, например, талантливым брейк-дансером или футболистом с 5-ми и 6-ми в дневнике. Не нужно реализовать через него свои амбиции — если он не «тянет». Плачущие дети, визжащие на них родители, взрослые тетки «на валерьянке» — это ненормально. И это не делает вас «Матерями» с большой буквы — это превращает ваших детей в неврастеников. Не более того.

Не буду врать — мой ребенок к экзаменам готовился. Но без нас, взрослых. Он сам попросил записать его на курсы при гимназии — в школе рассказали, что они там есть. Сам ездил туда дважды в неделю. Возвращаясь, буднично сообщал: «Мам, мне десять по диктанту/контрольной». Когда встал вопрос, в какую из двух равно удаленных от дома гимназий подавать документы, он выбрал тоже сам.

И пусть, если что, все это будет его ошибкой. А мы его снова поддержим.





PS.

Проходные баллы в столичные гимназии в этом году прогнозируются минимум на единицу выше, чем в прошлом — то ли сдавали так хорошо из-за чрезвычайно легких работ, то ли в этом году на экзамены шли действительно очень подготовленные и высокомотивированные дети. Так это или нет, TUT.BY расскажет на следующей неделе — когда эти самые проходные баллы станут официально известны. Но я уверена: система поступления в гимназию сегодня принципиально неправильна. Возможно, стоило бы попробовать организовать ее по подобию ЦТ — дети сдают экзамен, получают сертификаты с баллами и подают их в те гимназии, куда могут пройти по конкурсу. Сейчас же ситуация складывается таким образом, что в некоторые гимназии попадут ученики с 46−48 баллами, а в некоторых, особо сильных и популярных, за бортом окажутся абитуриенты с 57-ю. Очевидно несправедливый итог.